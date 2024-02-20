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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 2,6 процента - РИА Новости, 20.02.2024
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11:05 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/covid-19-1928402606.html
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 2,6 процента
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 2,6 процента - РИА Новости, 20.02.2024
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 2,6 процента
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 2,6%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:05
2024-02-20T11:05
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 2,6%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 19,3 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 2,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 42 субъектах Российской Федерации, в том числе в десяти регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3215 человек с коронавирусом, что на 1,2% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 35 субъектах России, в том числе в 12 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 27 469 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 11,4% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за седьмую неделю 106 человек, уточнили в оперштабе.
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общество, россия, омикрон-штамм коронавируса
Общество, Россия, Омикрон-штамм коронавируса
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 2,6 процента

Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 2,6 процента

© РИА Новости / Денис АбрамовМедики в "красной зоне" - отделении интенсивной терапии Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн
Медики в красной зоне - отделении интенсивной терапии Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медики в "красной зоне" - отделении интенсивной терапии Ставропольского краевого госпиталя для ветеранов войн. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 2,6%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
«
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 19,3 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 2,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 42 субъектах Российской Федерации, в том числе в десяти регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3215 человек с коронавирусом, что на 1,2% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 35 субъектах России, в том числе в 12 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровели за неделю 27 469 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 11,4% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за седьмую неделю 106 человек, уточнили в оперштабе.
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