https://ria.ru/20240220/covid-19-1928402606.html

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 2,6 процента

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 2,6 процента - РИА Новости, 20.02.2024

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 2,6 процента

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 2,6%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:05

2024-02-20T11:05

2024-02-20T11:05

общество

россия

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 2,6%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 19,3 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 2,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 42 субъектах Российской Федерации, в том числе в десяти регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 3215 человек с коронавирусом, что на 1,2% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 35 субъектах России, в том числе в 12 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 27 469 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 11,4% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за седьмую неделю 106 человек, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20240219/covid-19-1928272284.html

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общество, россия, омикрон-штамм коронавируса