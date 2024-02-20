Рейтинг@Mail.ru
Мадуро заявил, что Венесуэла скоро войдет в БРИКС - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/briks-1928384189.html
Мадуро заявил, что Венесуэла скоро войдет в БРИКС
Мадуро заявил, что Венесуэла скоро войдет в БРИКС - РИА Новости, 20.02.2024
Мадуро заявил, что Венесуэла скоро войдет в БРИКС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна уже скоро войдет в состав БРИКС. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T09:42
2024-02-20T09:42
в мире
венесуэла
николас мадуро
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:152:2870:1766_1920x0_80_0_0_dbd452951c318c424db1e6e63826464d.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна уже скоро войдет в состав БРИКС. "Тенденция возникновения нового мира и консолидации БРИКС необратима, и Венесуэла скоро войдет в БРИКС", - сказал Мадуро в рамках передачи "С Мадуро +", которая транслировалась в его соцсетях. Венесуэла заявила о желании стать полноправным членом БРИКС в 2023 году. Ранее сообщалось, что Мадуро рассчитывает, что это может произойти на саммите в России в октябре 2024 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ноябре 2023 года заявлял, что Россия приветствует интерес Венесуэлы присоединиться к БРИКС, Москва будет поддерживать желание Каракаса активно взаимодействовать с объединением.
https://ria.ru/20240124/briks-1922948007.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47623e7ee84cadb1f4a551b445c23a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, николас мадуро, брикс
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, БРИКС
Мадуро заявил, что Венесуэла скоро войдет в БРИКС

Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что страна скоро войдет в состав БРИКС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна уже скоро войдет в состав БРИКС.
«
"Тенденция возникновения нового мира и консолидации БРИКС необратима, и Венесуэла скоро войдет в БРИКС", - сказал Мадуро в рамках передачи "С Мадуро +", которая транслировалась в его соцсетях.
Венесуэла заявила о желании стать полноправным членом БРИКС в 2023 году. Ранее сообщалось, что Мадуро рассчитывает, что это может произойти на саммите в России в октябре 2024 года.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ноябре 2023 года заявлял, что Россия приветствует интерес Венесуэлы присоединиться к БРИКС, Москва будет поддерживать желание Каракаса активно взаимодействовать с объединением.
Установка флагов во время подготовки к саммиту в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
"Безусловная угроза": у Запада появился неожиданный мощный противник
24 января, 08:00
 
В миреВенесуэлаНиколас МадуроБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала