https://ria.ru/20240220/briks-1928384189.html

Мадуро заявил, что Венесуэла скоро войдет в БРИКС

Мадуро заявил, что Венесуэла скоро войдет в БРИКС - РИА Новости, 20.02.2024

Мадуро заявил, что Венесуэла скоро войдет в БРИКС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна уже скоро войдет в состав БРИКС. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T09:42

2024-02-20T09:42

2024-02-20T09:42

в мире

венесуэла

николас мадуро

брикс

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна уже скоро войдет в состав БРИКС. "Тенденция возникновения нового мира и консолидации БРИКС необратима, и Венесуэла скоро войдет в БРИКС", - сказал Мадуро в рамках передачи "С Мадуро +", которая транслировалась в его соцсетях. Венесуэла заявила о желании стать полноправным членом БРИКС в 2023 году. Ранее сообщалось, что Мадуро рассчитывает, что это может произойти на саммите в России в октябре 2024 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ноябре 2023 года заявлял, что Россия приветствует интерес Венесуэлы присоединиться к БРИКС, Москва будет поддерживать желание Каракаса активно взаимодействовать с объединением.

https://ria.ru/20240124/briks-1922948007.html

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, венесуэла, николас мадуро, брикс