https://ria.ru/20240220/briks-1928384189.html
Мадуро заявил, что Венесуэла скоро войдет в БРИКС
Мадуро заявил, что Венесуэла скоро войдет в БРИКС - РИА Новости, 20.02.2024
Мадуро заявил, что Венесуэла скоро войдет в БРИКС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна уже скоро войдет в состав БРИКС. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T09:42
2024-02-20T09:42
2024-02-20T09:42
в мире
венесуэла
николас мадуро
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:152:2870:1766_1920x0_80_0_0_dbd452951c318c424db1e6e63826464d.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна уже скоро войдет в состав БРИКС. "Тенденция возникновения нового мира и консолидации БРИКС необратима, и Венесуэла скоро войдет в БРИКС", - сказал Мадуро в рамках передачи "С Мадуро +", которая транслировалась в его соцсетях. Венесуэла заявила о желании стать полноправным членом БРИКС в 2023 году. Ранее сообщалось, что Мадуро рассчитывает, что это может произойти на саммите в России в октябре 2024 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ноябре 2023 года заявлял, что Россия приветствует интерес Венесуэлы присоединиться к БРИКС, Москва будет поддерживать желание Каракаса активно взаимодействовать с объединением.
https://ria.ru/20240124/briks-1922948007.html
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_47623e7ee84cadb1f4a551b445c23a0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, николас мадуро, брикс
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, БРИКС
Мадуро заявил, что Венесуэла скоро войдет в БРИКС
Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что страна скоро войдет в состав БРИКС