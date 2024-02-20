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Путин оценил идею пригласить блогеров из Китая для продвижения брендов - РИА Новости, 20.02.2024
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23:30 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/brendy-1928605899.html
Путин оценил идею пригласить блогеров из Китая для продвижения брендов
Путин оценил идею пригласить блогеров из Китая для продвижения брендов - РИА Новости, 20.02.2024
Путин оценил идею пригласить блогеров из Китая для продвижения брендов
Президент России Владимир Путин назвал замечательной идею пригласить китайских блогеров на фестиваль-трансляцию для продвижения российских брендов в КНР. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T23:30
2024-02-20T23:30
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал замечательной идею пригласить китайских блогеров на фестиваль-трансляцию для продвижения российских брендов в КНР. Во вторник Путин принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". После пленарной сессии президенту показали выставку брендов в рамках конкурса "Знай наших". Президенту рассказали о продвижении отечественных брендов за рубежом. Один из участников, Ю Вэй, который продвигает российские товары в Китае, признался что "сам немножко блогер" и продвигает российские товары с помощью русских песен. Он показал президенту собственный ролик с песней "Катюша". Он также предложил провести фестиваль-трансляцию: пригласить лучших китайских блогеров в Россию, чтобы показать им российские товары и хорошие туристические маршруты. А первый такой фестиваль он предлагает провести на Красной площади. "Эта идея сама по себе замечательная", - поддержал Путин. Оценил он и видеоролик с песней. "Хочу еще добавить: если захотите изменить свое амплуа, вы можете вполне выступать в хоре Александрова, у вас это точно получится", - сказал президент. Тот поблагодарил за приглашение, но отметил, что будет продолжать "петь и продавать российские продукты".
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китай, россия, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин оценил идею пригласить блогеров из Китая для продвижения брендов

Путин поддержал идею пригласить блогеров из Китая для продвижения брендов из РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме "Сильные идеи для нового времени"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал замечательной идею пригласить китайских блогеров на фестиваль-трансляцию для продвижения российских брендов в КНР.
Во вторник Путин принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". После пленарной сессии президенту показали выставку брендов в рамках конкурса "Знай наших".
Президенту рассказали о продвижении отечественных брендов за рубежом. Один из участников, Ю Вэй, который продвигает российские товары в Китае, признался что "сам немножко блогер" и продвигает российские товары с помощью русских песен. Он показал президенту собственный ролик с песней "Катюша".
Он также предложил провести фестиваль-трансляцию: пригласить лучших китайских блогеров в Россию, чтобы показать им российские товары и хорошие туристические маршруты. А первый такой фестиваль он предлагает провести на Красной площади.
"Эта идея сама по себе замечательная", - поддержал Путин.
Оценил он и видеоролик с песней.
"Хочу еще добавить: если захотите изменить свое амплуа, вы можете вполне выступать в хоре Александрова, у вас это точно получится", - сказал президент.
Тот поблагодарил за приглашение, но отметил, что будет продолжать "петь и продавать российские продукты".
Президент РФ В. Путин принял участие в форуме Сильные идеи для нового времени
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