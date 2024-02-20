https://ria.ru/20240220/brendy-1928605899.html

Путин оценил идею пригласить блогеров из Китая для продвижения брендов

Путин оценил идею пригласить блогеров из Китая для продвижения брендов - РИА Новости, 20.02.2024

Путин оценил идею пригласить блогеров из Китая для продвижения брендов

Президент России Владимир Путин назвал замечательной идею пригласить китайских блогеров на фестиваль-трансляцию для продвижения российских брендов в КНР. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T23:30

2024-02-20T23:30

2024-02-20T23:30

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал замечательной идею пригласить китайских блогеров на фестиваль-трансляцию для продвижения российских брендов в КНР. Во вторник Путин принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". После пленарной сессии президенту показали выставку брендов в рамках конкурса "Знай наших". Президенту рассказали о продвижении отечественных брендов за рубежом. Один из участников, Ю Вэй, который продвигает российские товары в Китае, признался что "сам немножко блогер" и продвигает российские товары с помощью русских песен. Он показал президенту собственный ролик с песней "Катюша". Он также предложил провести фестиваль-трансляцию: пригласить лучших китайских блогеров в Россию, чтобы показать им российские товары и хорошие туристические маршруты. А первый такой фестиваль он предлагает провести на Красной площади. "Эта идея сама по себе замечательная", - поддержал Путин. Оценил он и видеоролик с песней. "Хочу еще добавить: если захотите изменить свое амплуа, вы можете вполне выступать в хоре Александрова, у вас это точно получится", - сказал президент. Тот поблагодарил за приглашение, но отметил, что будет продолжать "петь и продавать российские продукты".

https://ria.ru/20240220/pukhovik-1928601465.html

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китай, россия, владимир путин, в мире