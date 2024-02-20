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Сочинские школьники готовят браслеты-талисманы для бойцов СВО
Сочинские школьники готовят браслеты-талисманы для бойцов СВО - РИА Новости, 20.02.2024
Сочинские школьники готовят браслеты-талисманы для бойцов СВО
Сочинские школьники в преддверии Дня защитника Отечества своими руками создают браслеты-талисманы для бойцов специальной военной операции, их отправят посылкой, РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:09
2024-02-20T18:09
2024-02-20T18:09
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ольга медведева
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СОЧИ, 20 фев – РИА Новости. Сочинские школьники в преддверии Дня защитника Отечества своими руками создают браслеты-талисманы для бойцов специальной военной операции, их отправят посылкой, сообщили в пресс-службе администрации города. Мастер-классы по изготовлению символичных браслетов провели в школе микрорайона Макаренко. Работа была организована в рамках акции "Мы вместе", в которой, как отмечают власти, активное участие принимают родители учащихся и педагоги. "Это несложный процесс, но требует усидчивости и внимания. Педагоги объясняют схему и помогают школьникам. Все изготовленные детьми талисманы обязательно будут отправлены на передовую вместе с гуманитарным грузом. Это часть большой работы по патриотическому воспитанию школьников", - приводятся в сообщении слова начальника управления по образованию и науке администрации города Ольги Медведевой. Власти подчёркивают, что талисманы станут подарком к Дню защитника Отечества.
https://ria.ru/20240220/shokolad-1928479991.html
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общество, ольга медведева
Надежные люди, Общество, Ольга Медведева
Сочинские школьники готовят браслеты-талисманы для бойцов СВО
Сочинские школьники своими руками делают браслеты-талисманы для бойцов СВО