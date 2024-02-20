https://ria.ru/20240220/braslety-1928543567.html

Сочинские школьники готовят браслеты-талисманы для бойцов СВО

Сочинские школьники готовят браслеты-талисманы для бойцов СВО - РИА Новости, 20.02.2024

Сочинские школьники готовят браслеты-талисманы для бойцов СВО

Сочинские школьники в преддверии Дня защитника Отечества своими руками создают браслеты-талисманы для бойцов специальной военной операции, их отправят посылкой, РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:09

2024-02-20T18:09

2024-02-20T18:09

надежные люди

общество

ольга медведева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925493656_0:0:3114:1752_1920x0_80_0_0_78bd93dab597e435fd1f8ab1029c4aa7.jpg

СОЧИ, 20 фев – РИА Новости. Сочинские школьники в преддверии Дня защитника Отечества своими руками создают браслеты-талисманы для бойцов специальной военной операции, их отправят посылкой, сообщили в пресс-службе администрации города. Мастер-классы по изготовлению символичных браслетов провели в школе микрорайона Макаренко. Работа была организована в рамках акции "Мы вместе", в которой, как отмечают власти, активное участие принимают родители учащихся и педагоги. "Это несложный процесс, но требует усидчивости и внимания. Педагоги объясняют схему и помогают школьникам. Все изготовленные детьми талисманы обязательно будут отправлены на передовую вместе с гуманитарным грузом. Это часть большой работы по патриотическому воспитанию школьников", - приводятся в сообщении слова начальника управления по образованию и науке администрации города Ольги Медведевой. Власти подчёркивают, что талисманы станут подарком к Дню защитника Отечества.

https://ria.ru/20240220/shokolad-1928479991.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ольга медведева