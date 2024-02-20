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Российские системы ПВО сбили за сутки 124 украинских беспилотника - РИА Новости, 20.02.2024
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14:21 20.02.2024 (обновлено: 14:23 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/bpla-1928470629.html
Российские системы ПВО сбили за сутки 124 украинских беспилотника
Российские системы ПВО сбили за сутки 124 украинских беспилотника - РИА Новости, 20.02.2024
Российские системы ПВО сбили за сутки 124 украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 124 беспилотника, 7 ракет Storm Shadow, одну ракету ЗРК Patriot и 3 снаряда РСЗО... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:21
2024-02-20T14:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
херсонская область
вооруженные силы украины
миг-29
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 124 беспилотника, 7 ракет Storm Shadow, одну ракету ЗРК Patriot и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены семь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены 124 беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Мирное Запорожской области, Лозовое, Ключевое Донецкой народной республики, Подгорное, Новоегоровка и Кременная Луганской народной республики", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах.Всего с начала спецоперации уничтожено 572 украинских военных самолета, 266 вертолетов, 12943 беспилотных летательных аппарата, 471 зенитный ракетный комплекс, 15123 танка и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8118 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18860 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, россия, сша, херсонская область , вооруженные силы украины, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, МиГ-29
Российские системы ПВО сбили за сутки 124 украинских беспилотника

Минобороны: средства ПВО уничтожили за сутки 124 украинских беспилотника

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 124 беспилотника, 7 ракет Storm Shadow, одну ракету ЗРК Patriot и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены семь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены 124 беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Мирное Запорожской области, Лозовое, Ключевое Донецкой народной республики, Подгорное, Новоегоровка и Кременная Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожено 572 украинских военных самолета, 266 вертолетов, 12943 беспилотных летательных аппарата, 471 зенитный ракетный комплекс, 15123 танка и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8118 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18860 единиц специальной военной автомобильной техники.
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19 февраля, 16:44
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСШАХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМиГ-29
 
 
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