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Российские системы ПВО сбили за сутки 124 украинских беспилотника

Российские системы ПВО сбили за сутки 124 украинских беспилотника - РИА Новости, 20.02.2024

Российские системы ПВО сбили за сутки 124 украинских беспилотника

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 124 беспилотника, 7 ракет Storm Shadow, одну ракету ЗРК Patriot и 3 снаряда РСЗО... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:21

2024-02-20T14:21

2024-02-20T14:23

специальная военная операция на украине

безопасность

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сша

херсонская область

вооруженные силы украины

миг-29

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 124 беспилотника, 7 ракет Storm Shadow, одну ракету ЗРК Patriot и 3 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачены семь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены 124 беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населенных пунктов Мирное Запорожской области, Лозовое, Ключевое Донецкой народной республики, Подгорное, Новоегоровка и Кременная Луганской народной республики", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах.Всего с начала спецоперации уничтожено 572 украинских военных самолета, 266 вертолетов, 12943 беспилотных летательных аппарата, 471 зенитный ракетный комплекс, 15123 танка и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8118 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18860 единиц специальной военной автомобильной техники.

россия

сша

херсонская область

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безопасность, россия, сша, херсонская область , вооруженные силы украины, миг-29