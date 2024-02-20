https://ria.ru/20240220/borrel-1928431990.html

Кремль отреагировал на требования Борреля о расследовании смерти Навального

Кремль отреагировал на требования Борреля о расследовании смерти Навального - РИА Новости, 20.02.2024

Кремль отреагировал на требования Борреля о расследовании смерти Навального

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя требование главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля разрешить провести независимое... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:47

2024-02-20T12:47

2024-02-20T13:01

происшествия

жозеп боррель

дмитрий песков

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя требование главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля разрешить провести независимое международное расследование смерти Алексея Навального, заявил, что Москва не воспринимает такие требования. Ранее Боррель потребовал от России разрешения на проведение "независимого и транспарентного международного расследования" смерти Алексея Навального, несмотря на заявления Москвы о том, что это является внутренним делом России. "Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от господина Борреля", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле воспринимают такие требования. Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240218/navalnyy-1928082747.html

https://ria.ru/20240217/navalnyy-1927951866.html

https://ria.ru/20240220/peskov-1928437263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жозеп боррель, дмитрий песков, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)