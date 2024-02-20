Рейтинг@Mail.ru
СМИ: аэропорт Киева может возобновить работу через три недели - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/borispol-1928521015.html
СМИ: аэропорт Киева может возобновить работу через три недели
СМИ: аэропорт Киева может возобновить работу через три недели - РИА Новости, 20.02.2024
СМИ: аэропорт Киева может возобновить работу через три недели
Киевский аэропорт "Борисполь" может возобновить работу через три недели, сообщил местный телеканал "Эспрессо" в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:52
2024-02-20T16:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156318/74/1563187415_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_ad805f118193ab3c4a67abd2ca8a0018.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Киевский аэропорт "Борисполь" может возобновить работу через три недели, сообщил местный телеканал "Эспрессо" в Telegram-канале. Согласно информации из открытых источников, аэропорт "Борисполь" приостановил работу 24 февраля 2022 года. "Аэропорт "Борисполь" может возобновить функционирование через три недели", - говорится в сообщении "Эспрессо". В публикации отмечается, что для возобновления работы нужно только официальное разрешение на выполнение полетов. Как сообщили журналисты телеканала, на данный момент аэропорт пустует, на территории находятся только сотрудники воздушной гавани, занимающиеся поддержанием "Борисполя" в рабочем состоянии.
https://ria.ru/20230814/ukraina-1890047435.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156318/74/1563187415_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_39f8e1804b890b99283832e99aecb626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: аэропорт Киева может возобновить работу через три недели

"Эспрессо": аэропорт Борисполь может возобновить работу через три недели

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПассажиры у стойки регистрации в аэропорту "Борисполь" в Киеве
Пассажиры у стойки регистрации в аэропорту Борисполь в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Пассажиры у стойки регистрации в аэропорту "Борисполь" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Киевский аэропорт "Борисполь" может возобновить работу через три недели, сообщил местный телеканал "Эспрессо" в Telegram-канале.
Согласно информации из открытых источников, аэропорт "Борисполь" приостановил работу 24 февраля 2022 года.
"Аэропорт "Борисполь" может возобновить функционирование через три недели", - говорится в сообщении "Эспрессо". В публикации отмечается, что для возобновления работы нужно только официальное разрешение на выполнение полетов.
Как сообщили журналисты телеканала, на данный момент аэропорт пустует, на территории находятся только сотрудники воздушной гавани, занимающиеся поддержанием "Борисполя" в рабочем состоянии.
Пассажиры в международном аэропорту Борисполь в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
СМИ: через Украину впервые с февраля 2022 года пролетел пассажирский лайнер
14 августа 2023, 19:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала