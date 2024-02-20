https://ria.ru/20240220/borispol-1928521015.html

СМИ: аэропорт Киева может возобновить работу через три недели

СМИ: аэропорт Киева может возобновить работу через три недели - РИА Новости, 20.02.2024

СМИ: аэропорт Киева может возобновить работу через три недели

Киевский аэропорт "Борисполь" может возобновить работу через три недели, сообщил местный телеканал "Эспрессо" в Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:52

2024-02-20T16:52

2024-02-20T16:52

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Киевский аэропорт "Борисполь" может возобновить работу через три недели, сообщил местный телеканал "Эспрессо" в Telegram-канале. Согласно информации из открытых источников, аэропорт "Борисполь" приостановил работу 24 февраля 2022 года. "Аэропорт "Борисполь" может возобновить функционирование через три недели", - говорится в сообщении "Эспрессо". В публикации отмечается, что для возобновления работы нужно только официальное разрешение на выполнение полетов. Как сообщили журналисты телеканала, на данный момент аэропорт пустует, на территории находятся только сотрудники воздушной гавани, занимающиеся поддержанием "Борисполя" в рабочем состоянии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев, ситуация в днр и лнр