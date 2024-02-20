https://ria.ru/20240220/blokada-1928499137.html

Польские фермеры выразили готовность продолжать блокаду границы с Украиной

Польские фермеры выразили готовность продолжать блокаду границы с Украиной - РИА Новости, 20.02.2024

Польские фермеры выразили готовность продолжать блокаду границы с Украиной

Польские фермеры намерены бессрочно продолжать блокирование границы с Украиной, заявил РИА Новости один из участников протеста – фермер из центральной части... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:30

2024-02-20T15:30

2024-02-20T16:15

в мире

украина

польша

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928509026_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f2e60f202659a597811a22c515d8cc4.jpg

ДОРОХУСК (Польша), 20 фев – РИА Новости. Польские фермеры намерены бессрочно продолжать блокирование границы с Украиной, заявил РИА Новости один из участников протеста – фермер из центральной части страны Лукаш. Польские фермеры во вторник усилили свои протесты. Они полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. "У нас нет другого выхода. Мы или добьемся каких-то изменений, или умрем от голода. Поэтому мы будем стоять здесь до конца", — сказал собеседник агентства, который во вторник участвует в акции протеста в пункте пропуска "Дорохуск". Он пояснил, что основная проблема заключается в том, что из-за наплыва украинского зерна закупочные цены в Польше резко упали. "Мы заботимся о Польше и о нашем польском сельском хозяйстве. К нам с Украины приезжает непонятно что. Двадцать лет назад мой отец продавал пшеницу по 900 злотых (более 200 долларов по текущему курсу) за тонну, а сейчас я продаю по 600-650 (около 150 долларов). Это смешно", - сказал Лукаш. В настоящее время в пункте пропуска акцию протеста проводит несколько сотен человек. Они приехали сюда на тракторах, перекрыли дорогу тюками с сеном. Судя по оборудованию места протеста, фермеры намерены продолжать свою акцию достаточно долго – они установили биотуалеты, привезли электрогенераторы, организовали кострища, места для приготовления пищи. Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240219/granitsa-1928349694.html

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

украина

польша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сено на дороге и костры: протесты польских фермеров на границе с Украиной Протестующие польские фермеры перегородили сеном дорогу на границе с Украиной и жгут костры, передает корреспондент РИА Новости. Польские фермеры во вторник усилили свои протесты. Они полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. 2024-02-20T15:30 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), киев