https://ria.ru/20240220/blokada-1928499137.html
Польские фермеры выразили готовность продолжать блокаду границы с Украиной
Польские фермеры выразили готовность продолжать блокаду границы с Украиной - РИА Новости, 20.02.2024
Польские фермеры выразили готовность продолжать блокаду границы с Украиной
Польские фермеры намерены бессрочно продолжать блокирование границы с Украиной, заявил РИА Новости один из участников протеста – фермер из центральной части... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:30
2024-02-20T15:30
2024-02-20T16:15
в мире
украина
польша
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928509026_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f2e60f202659a597811a22c515d8cc4.jpg
ДОРОХУСК (Польша), 20 фев – РИА Новости. Польские фермеры намерены бессрочно продолжать блокирование границы с Украиной, заявил РИА Новости один из участников протеста – фермер из центральной части страны Лукаш. Польские фермеры во вторник усилили свои протесты. Они полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. "У нас нет другого выхода. Мы или добьемся каких-то изменений, или умрем от голода. Поэтому мы будем стоять здесь до конца", — сказал собеседник агентства, который во вторник участвует в акции протеста в пункте пропуска "Дорохуск". Он пояснил, что основная проблема заключается в том, что из-за наплыва украинского зерна закупочные цены в Польше резко упали. "Мы заботимся о Польше и о нашем польском сельском хозяйстве. К нам с Украины приезжает непонятно что. Двадцать лет назад мой отец продавал пшеницу по 900 злотых (более 200 долларов по текущему курсу) за тонну, а сейчас я продаю по 600-650 (около 150 долларов). Это смешно", - сказал Лукаш. В настоящее время в пункте пропуска акцию протеста проводит несколько сотен человек. Они приехали сюда на тракторах, перекрыли дорогу тюками с сеном. Судя по оборудованию места протеста, фермеры намерены продолжать свою акцию достаточно долго – они установили биотуалеты, привезли электрогенераторы, организовали кострища, места для приготовления пищи. Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240219/granitsa-1928349694.html
https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html
украина
польша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928509026_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2c01bd5c10b830596ab42ed1910288dd.jpg
Сено на дороге и костры: протесты польских фермеров на границе с Украиной
Протестующие польские фермеры перегородили сеном дорогу на границе с Украиной и жгут костры, передает корреспондент РИА Новости. Польские фермеры во вторник усилили свои протесты. Они полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.
2024-02-20T15:30
true
PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), киев
В мире, Украина, Польша, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Киев
Польские фермеры выразили готовность продолжать блокаду границы с Украиной
Польские фермеры намерены бессрочно продолжать блокировать границу с Украиной
ДОРОХУСК (Польша), 20 фев – РИА Новости. Польские фермеры намерены бессрочно продолжать блокирование границы с Украиной, заявил РИА Новости один из участников протеста – фермер из центральной части страны Лукаш.
Польские фермеры во вторник усилили свои протесты. Они полностью заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной, а также транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.
Фуры с военной техникой для Украины не могут пересечь границу с Польшей
"У нас нет другого выхода. Мы или добьемся каких-то изменений, или умрем от голода. Поэтому мы будем стоять здесь до конца", — сказал собеседник агентства, который во вторник участвует в акции протеста в пункте пропуска "Дорохуск".
Он пояснил, что основная проблема заключается в том, что из-за наплыва украинского зерна закупочные цены в Польше
резко упали.
"Мы заботимся о Польше и о нашем польском сельском хозяйстве. К нам с Украины приезжает непонятно что. Двадцать лет назад мой отец продавал пшеницу по 900 злотых (более 200 долларов по текущему курсу) за тонну, а сейчас я продаю по 600-650 (около 150 долларов). Это смешно", - сказал Лукаш.
В настоящее время в пункте пропуска акцию протеста проводит несколько сотен человек. Они приехали сюда на тракторах, перекрыли дорогу тюками с сеном. Судя по оборудованию места протеста, фермеры намерены продолжать свою акцию достаточно долго – они установили биотуалеты, привезли электрогенераторы, организовали кострища, места для приготовления пищи.
Более недели назад начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
"Ищут русский след". Польша и Украина на пороге затяжной войны