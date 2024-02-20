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Киев попросил 1,5 миллиарда долларов на разработку беспилотников - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:07 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/bespilotniki-1928597389.html
Киев попросил 1,5 миллиарда долларов на разработку беспилотников
Киев попросил 1,5 миллиарда долларов на разработку беспилотников - РИА Новости, 20.02.2024
Киев попросил 1,5 миллиарда долларов на разработку беспилотников
Минобороны Украины попросило полтора миллиарда долларов в качестве инвестиций в производство беспилотников, заявила заместитель главы украинского оборонного... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T22:07
2024-02-20T22:07
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минобороны Украины попросило полтора миллиарда долларов в качестве инвестиций в производство беспилотников, заявила заместитель главы украинского оборонного ведомства Екатерина Черногоренко. "Мы ищем возможности привлечь 1,5 миллиарда долларов в производство БПЛА на Украине. Призываем партнеров инвестировать в эффективные исследования и разработку дронов", - цитирует украинское министерство обороны Черногоренко в своем Telegram-канале. По ее словам, именно на Украине новые технологии в сфере боевого применения БПЛА быстрее всего пройдут обкатку. Ранее министерство обороны Великобритании сообщило, что Британия и Латвия возглавят коалицию по предоставлению Украине беспилотников, в рамках которой Лондон поставит Киеву тысячи БПЛА, финансирование поставок пройдет из объявленного ранее очередного пакета военной помощи. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Киев
Киев попросил 1,5 миллиарда долларов на разработку беспилотников

Минобороны Украины попросило 1,5 миллиарда долларов на разработку БПЛА

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минобороны Украины попросило полтора миллиарда долларов в качестве инвестиций в производство беспилотников, заявила заместитель главы украинского оборонного ведомства Екатерина Черногоренко.
"Мы ищем возможности привлечь 1,5 миллиарда долларов в производство БПЛА на Украине. Призываем партнеров инвестировать в эффективные исследования и разработку дронов", - цитирует украинское министерство обороны Черногоренко в своем Telegram-канале.
По ее словам, именно на Украине новые технологии в сфере боевого применения БПЛА быстрее всего пройдут обкатку.
Ранее министерство обороны Великобритании сообщило, что Британия и Латвия возглавят коалицию по предоставлению Украине беспилотников, в рамках которой Лондон поставит Киеву тысячи БПЛА, финансирование поставок пройдет из объявленного ранее очередного пакета военной помощи.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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