https://ria.ru/20240220/bespilotnik-1928359715.html

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 20.02.2024

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Погарским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T02:09

2024-02-20T02:09

2024-02-20T02:14

специальная военная операция на украине

брянская область

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

александр богомаз

погарский район

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Погарским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" — написал Богомаз.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240220/kanada-1928355570.html

брянская область

россия

погарский район

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брянская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, александр богомаз, погарский район