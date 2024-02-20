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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:09 20.02.2024 (обновлено: 02:14 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/bespilotnik-1928359715.html
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 20.02.2024
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
Противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Погарским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T02:09
2024-02-20T02:14
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
александр богомаз
погарский район
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Погарским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" — написал Богомаз.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240220/kanada-1928355570.html
брянская область
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брянская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, александр богомаз, погарский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Александр Богомаз, Погарский район
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Богомаз: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Погарским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!" — написал Богомаз.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФАлександр БогомазПогарский район
 
 
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