https://ria.ru/20240220/belgorod-1928555783.html
В Белгороде разразился скандал из-за желто-голубой крыши дома
В Белгороде разразился скандал из-за желто-голубой крыши дома - РИА Новости, 20.02.2024
В Белгороде разразился скандал из-за желто-голубой крыши дома
Белгородцы пожаловались на крышу частного дома в цветах украинского флага, но владелец дома возразил РИА Новости, что такое сочетание цветов произошло случайно. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:47
2024-02-20T18:47
2024-02-20T22:30
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БЕЛГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Белгородцы пожаловались на крышу частного дома в цветах украинского флага, но владелец дома возразил РИА Новости, что такое сочетание цветов произошло случайно. В комментариях на странице в соцсети "ВКонтакте" девушка попросила власти обратить внимание на дом в Белгороде, где на крыше она увидела в сочетании цветов флаг Украины, чем была возмущена."Флаг вывешен на всю крышу дома. Я думаю, что такое недопустимо в нашей обстановке", — написала девушка.Владелец дома Максим Левых пояснил агентству, что ремонт крыши требовался из-за порчи гидроизоляции от солнца."Денег не было нанять работников. Все сам и своими руками. Купил тент синий, закрыл конек, потом желтый, потом последний — белый, с другой стороны дома забил пленкой", — рассказал Максим. Он подчеркнул, что не ожидал такого внимания к тентам на крыше. Левых сам обращался к властям, чтобы избежать недоразумений. По его словам, он написал предложение в социальных сетях на поиск красного тента за вознаграждение, чтобы соответствовать цветам флага России, пока предложений не поступило. "Надеюсь, никто не сделает мне гадость... Я законопослушный гражданин, что предложат — обсудим, сделаю", — заявил собственник дома. В городской администрации сообщили РИА Новости, что уточнят информацию.
https://ria.ru/20240101/girlyanda-1919384849.html
https://ria.ru/20230627/prigovor-1880604600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Белгороде разразился скандал из-за желто-голубой крыши дома
Жители Белгорода пожаловались на желто-голубую крышу частного дома
БЕЛГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Белгородцы пожаловались на крышу частного дома в цветах украинского флага, но владелец дома возразил РИА Новости, что такое сочетание цветов произошло случайно.
В комментариях на странице в соцсети "ВКонтакте" девушка попросила власти обратить внимание на дом в Белгороде, где на крыше она увидела в сочетании цветов флаг Украины, чем была возмущена.
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"Флаг вывешен на всю крышу дома. Я думаю, что такое недопустимо в нашей обстановке", — написала девушка.
Владелец дома Максим Левых пояснил агентству, что ремонт крыши требовался из-за порчи гидроизоляции от солнца.
"Денег не было нанять работников. Все сам и своими руками. Купил тент синий, закрыл конек, потом желтый, потом последний — белый, с другой стороны дома забил пленкой", — рассказал Максим.
Он подчеркнул, что не ожидал такого внимания к тентам на крыше. Левых сам обращался к властям, чтобы избежать недоразумений. По его словам, он написал предложение в социальных сетях на поиск красного тента за вознаграждение, чтобы соответствовать цветам флага России, пока предложений не поступило.
«
"Надеюсь, никто не сделает мне гадость... Я законопослушный гражданин, что предложат — обсудим, сделаю", — заявил собственник дома.
В городской администрации сообщили РИА Новости, что уточнят информацию.
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