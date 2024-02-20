https://ria.ru/20240220/belgorod-1928555783.html

В Белгороде разразился скандал из-за желто-голубой крыши дома

В Белгороде разразился скандал из-за желто-голубой крыши дома - РИА Новости, 20.02.2024

В Белгороде разразился скандал из-за желто-голубой крыши дома

Белгородцы пожаловались на крышу частного дома в цветах украинского флага, но владелец дома возразил РИА Новости, что такое сочетание цветов произошло случайно. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:47

2024-02-20T18:47

2024-02-20T22:30

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

россия

украина

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928556271_0:427:2123:1621_1920x0_80_0_0_cc8aa848c6eab6d351791a4b8ad04d4f.jpg

БЕЛГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Белгородцы пожаловались на крышу частного дома в цветах украинского флага, но владелец дома возразил РИА Новости, что такое сочетание цветов произошло случайно. В комментариях на странице в соцсети "ВКонтакте" девушка попросила власти обратить внимание на дом в Белгороде, где на крыше она увидела в сочетании цветов флаг Украины, чем была возмущена."Флаг вывешен на всю крышу дома. Я думаю, что такое недопустимо в нашей обстановке", — написала девушка.Владелец дома Максим Левых пояснил агентству, что ремонт крыши требовался из-за порчи гидроизоляции от солнца."Денег не было нанять работников. Все сам и своими руками. Купил тент синий, закрыл конек, потом желтый, потом последний — белый, с другой стороны дома забил пленкой", — рассказал Максим. Он подчеркнул, что не ожидал такого внимания к тентам на крыше. Левых сам обращался к властям, чтобы избежать недоразумений. По его словам, он написал предложение в социальных сетях на поиск красного тента за вознаграждение, чтобы соответствовать цветам флага России, пока предложений не поступило. "Надеюсь, никто не сделает мне гадость... Я законопослушный гражданин, что предложат — обсудим, сделаю", — заявил собственник дома. В городской администрации сообщили РИА Новости, что уточнят информацию.

https://ria.ru/20240101/girlyanda-1919384849.html

https://ria.ru/20230627/prigovor-1880604600.html

белгород

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белгород, происшествия, россия, украина, ситуация в днр и лнр