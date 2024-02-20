https://ria.ru/20240220/belgorod-1928414763.html

ВСУ за сутки более ста раз атаковали Белгородскую область

ВСУ за сутки более ста раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 20.02.2024

ВСУ за сутки более ста раз атаковали Белгородскую область

Более сотни раз украинские военные за прошедшие сутки атаковали восемь районов Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:47

2024-02-20T11:47

2024-02-20T11:47

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926229187_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4e6ec759e63bd85f588188850ef51621.jpg

БЕЛГОРОД, 20 фев — РИА Новости. Более сотни раз украинские военные за прошедшие сутки атаковали восемь районов Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По данным губернатора, 19 февраля украинская армия обстреляла шесть приграничных районов региона 102 боеприпасами. Из них 13 взрывных устройств были сброшены с беспилотников, а также были атаки тремя дронами-камикадзе. В двух районах, не граничащими с Украиной, были обнаружены и уничтожены два украинских беспилотника. За отчетный день село Журавлевка в Белгородском районе больше всего подверглось обстрелу - 30 снарядов. Согласно статистике за прошедшую неделю, оно также подвергалось обстрелу наибольшее число раз, его обстреливали ежедневно в сумме 87 раз. На втором месте - село Нехотеевка из Белгородского района, которое обстреливали 35 снарядами в течение трех дней. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 30 артиллерийских снарядов, по МАПП "Нехотеевка" – 22 артиллерийских снаряда. В селе Наумовка с БПЛА сброшено 8 самодельных взрывных устройств, в селе Щетиновка – одно взрывное устройство", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе по окраине села Грузское зафиксировано 6 прилетов. На окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено 2 взрывных устройства. Окраину хутора Лозовая-Рудка атаковали двумя дронами-камикадзе. В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущено 5 минометных снарядов, повреждены два дома и ЛЭП, уточнил Гладков. Губернатор сообщил, что в Грайворонском округе 7 раз из миномета обстреляно село Заречье-Первое, повреждены 4 домовладения. В селе Мокрая Орловка дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. В селе Новостроевка-Вторая на гражданский автомобиль с беспилотника сброшено самодельное взрывное устройство. По окраине села Сподарюшино выпущено 12 минометных снарядов. "В Прохоровском районе в поле у села Подольхи обнаружен и уничтожен саперами дрон-камикадзе... В Чернянском районе в поле у села Воскресеновка найден и ликвидирован оперативными службами дрон-камикадзе. Обошлось без последствий. В Шебекинском городском округе в селе Муром с БПЛА сброшено одно взрывное устройство", - подчеркнул глава области. Как отметил губернатор, в Краснояружском районе 4 раза из миномета обстреляли территорию между селами Вязовое и Колотиловка. По окраине села Теребрено выпущено 3 минометных снаряда. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240219/svo-1928254844.html

https://ria.ru/20240219/belgorod-1928328555.html

белгородская область

белгородский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, белгородский район, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины