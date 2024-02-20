Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест актеру из "Слова пацана" Базанову - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:13 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/bazanov-1928527120.html
Суд продлил арест актеру из "Слова пацана" Базанову
Суд продлил арест актеру из "Слова пацана" Базанову - РИА Новости, 20.02.2024
Суд продлил арест актеру из "Слова пацана" Базанову
Замоскворецкий суд Москвы продлил арест актеру сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергею Базанову по делу об убийстве в 2011 году, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:13
2024-02-20T17:13
культура
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918085377_0:12:1200:687_1920x0_80_0_0_c910b5b16e34bbabd76bd5bce5647124.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил арест актеру сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергею Базанову по делу об убийстве в 2011 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Базанову продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства. Актеру предъявлено обвинение по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство нескольких человек, совершённое группой лиц из корыстных побуждений, сопряжённые с разбоем). По версии следствия, в ноябре 2011 года двое фигурантов и некие другие лица в Большом Полуярославском переулке напали на мужчину, тот оказал сопротивление, они выстрелили в него и похитили 900 тысяч долларов. Потерпевший скончался через несколько дней в медучреждении. Базанов и его подельник вину не признали. В нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" Базанов играл роль Демида, одного из участников районной преступной группировки.
https://ria.ru/20240204/kologrivyy-1925314927.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918085377_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_1a421c689cc788487b4ca71993a0f735.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва
Культура, Происшествия, Россия, Москва
Суд продлил арест актеру из "Слова пацана" Базанову

Суд продлил арест актеру из сериала "Слово пацана" Базанову по делу об убийстве

© НМГ СтудияКадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
© НМГ Студия
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил арест актеру сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергею Базанову по делу об убийстве в 2011 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Базанову продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства. Актеру предъявлено обвинение по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство нескольких человек, совершённое группой лиц из корыстных побуждений, сопряжённые с разбоем).
По версии следствия, в ноябре 2011 года двое фигурантов и некие другие лица в Большом Полуярославском переулке напали на мужчину, тот оказал сопротивление, они выстрелили в него и похитили 900 тысяч долларов. Потерпевший скончался через несколько дней в медучреждении. Базанов и его подельник вину не признали.
В нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" Базанов играл роль Демида, одного из участников районной преступной группировки.
Актер Никита Кологривый - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Звезда "Слова пацана" попал в скандал на Первом канале
4 февраля, 13:29
 
КультураПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала