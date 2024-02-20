https://ria.ru/20240220/bazanov-1928527120.html
Суд продлил арест актеру из "Слова пацана" Базанову
Суд продлил арест актеру из "Слова пацана" Базанову - РИА Новости, 20.02.2024
Суд продлил арест актеру из "Слова пацана" Базанову
Замоскворецкий суд Москвы продлил арест актеру сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергею Базанову по делу об убийстве в 2011 году, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:13
2024-02-20T17:13
2024-02-20T17:13
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил арест актеру сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергею Базанову по делу об убийстве в 2011 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Базанову продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства. Актеру предъявлено обвинение по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство нескольких человек, совершённое группой лиц из корыстных побуждений, сопряжённые с разбоем). По версии следствия, в ноябре 2011 года двое фигурантов и некие другие лица в Большом Полуярославском переулке напали на мужчину, тот оказал сопротивление, они выстрелили в него и похитили 900 тысяч долларов. Потерпевший скончался через несколько дней в медучреждении. Базанов и его подельник вину не признали. В нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" Базанов играл роль Демида, одного из участников районной преступной группировки.
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РИА Новости
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Суд продлил арест актеру из "Слова пацана" Базанову
Суд продлил арест актеру из сериала "Слово пацана" Базанову по делу об убийстве
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы продлил арест актеру сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Сергею Базанову по делу об убийстве в 2011 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Базанову продлена мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал собеседник агентства. Актеру предъявлено обвинение по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство нескольких человек, совершённое группой лиц из корыстных побуждений, сопряжённые с разбоем).
По версии следствия, в ноябре 2011 года двое фигурантов и некие другие лица в Большом Полуярославском переулке напали на мужчину, тот оказал сопротивление, они выстрелили в него и похитили 900 тысяч долларов. Потерпевший скончался через несколько дней в медучреждении. Базанов и его подельник вину не признали.
В нашумевшем сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" Базанов играл роль Демида, одного из участников районной преступной группировки.
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