https://ria.ru/20240220/azarov-1928393565.html

Азаров прокомментировал возможное восстановление связей Украины с Россией

Азаров прокомментировал возможное восстановление связей Украины с Россией - РИА Новости, 20.02.2024

Азаров прокомментировал возможное восстановление связей Украины с Россией

Для Киева в будущем нет другой альтернативы кроме восстановления связей с Россией, Евросоюз не может заменить для Украины российский рынок, заявил в интервью... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T10:34

2024-02-20T10:34

2024-02-20T14:00

в мире

украина

россия

киев

виктор янукович

николай азаров (политик)

петр порошенко

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98411/81/984118176_0:184:2584:1638_1920x0_80_0_0_47bd0b02ea18723242d51e83d98f6aa9.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Для Киева в будущем нет другой альтернативы кроме восстановления связей с Россией, Евросоюз не может заменить для Украины российский рынок, заявил в интервью РИА Новости к юбилею Евромайдана бывший премьер Украины Николай Азаров. "Вы спрашиваете о возможности восстановления наших связей, дружбы, сотрудничества, а другой альтернативы нет. Вот эти десять лет, когда киевский режим последовательно разрывал все абсолютно отношения, правовые соглашения в рамках СНГ, в рамках наших взаимоотношений с Россией, показал, что экономика Украины разрушалась и привела к абсолютной деградации", - заявил Азаров. Собеседник агентства отметил, что Евросоюз не может заменить для Украины российский рынок. "Десять лет прошло, что, открылся разве рынок Европейского союза для украинских товаров? Нет, даже вон поляки-фермеры взяли заблокировали границу, да и все дела", - добавил он. Политик обратил внимание на то, что принятое в 2013 году решение Киева отложить подписание соглашения об ассоциации на условиях Евросоюза было глубоко продуманным и прошедшие с Евромайдана десять лет только доказали его правильность. Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС по экономическим обоснованиям. Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Двадцатого февраля 2014 года на майдане Незалежности в Киеве был открыт огонь по протестующим, погибли десятки мирных граждан. Лидеры оппозиции обвинили в этом режим занимавшего пост президента Украины Виктора Януковича. По другой версии, открыть огонь по толпе приказали сами лидеры Майдана. Ранее бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от Сергея Пашинского, который после госпереворота на Украине возглавил администрацию президента.Главы МИД Германии, Франции и Польши обещали политические гарантии Януковичу за то, что он не будет применять силу для разгона демонстрантов Евромайдана и обеспечит выход из политического кризиса мирным путем. Несмотря на согласие политика с условиями стран ЕС, западные лидеры поддержали оппозицию и формирование в стране "постмайданного правительства". Верховная рада отстранила Януковича, против политика было возбуждено уголовное дело, и он бежал из страны. Президентское кресло занял Петр Порошенко, одним из первых решений которого стало подписание соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.Читайте полный текст интервью Николая Азарова >>

https://ria.ru/20240220/maydan-1928281342.html

https://radiosputnik.ru/20240216/intervyu-1927794944.html

https://ria.ru/20240219/ukraina-1927760750.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, виктор янукович, николай азаров (политик), петр порошенко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), снг