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Азаров прокомментировал возможное восстановление связей Украины с Россией - РИА Новости, 20.02.2024
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10:34 20.02.2024 (обновлено: 14:00 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/azarov-1928393565.html
Азаров прокомментировал возможное восстановление связей Украины с Россией
Азаров прокомментировал возможное восстановление связей Украины с Россией - РИА Новости, 20.02.2024
Азаров прокомментировал возможное восстановление связей Украины с Россией
Для Киева в будущем нет другой альтернативы кроме восстановления связей с Россией, Евросоюз не может заменить для Украины российский рынок, заявил в интервью... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T10:34
2024-02-20T14:00
в мире
украина
россия
киев
виктор янукович
николай азаров (политик)
петр порошенко
евросоюз
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Для Киева в будущем нет другой альтернативы кроме восстановления связей с Россией, Евросоюз не может заменить для Украины российский рынок, заявил в интервью РИА Новости к юбилею Евромайдана бывший премьер Украины Николай Азаров. "Вы спрашиваете о возможности восстановления наших связей, дружбы, сотрудничества, а другой альтернативы нет. Вот эти десять лет, когда киевский режим последовательно разрывал все абсолютно отношения, правовые соглашения в рамках СНГ, в рамках наших взаимоотношений с Россией, показал, что экономика Украины разрушалась и привела к абсолютной деградации", - заявил Азаров. Собеседник агентства отметил, что Евросоюз не может заменить для Украины российский рынок. "Десять лет прошло, что, открылся разве рынок Европейского союза для украинских товаров? Нет, даже вон поляки-фермеры взяли заблокировали границу, да и все дела", - добавил он. Политик обратил внимание на то, что принятое в 2013 году решение Киева отложить подписание соглашения об ассоциации на условиях Евросоюза было глубоко продуманным и прошедшие с Евромайдана десять лет только доказали его правильность. Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС по экономическим обоснованиям. Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Двадцатого февраля 2014 года на майдане Незалежности в Киеве был открыт огонь по протестующим, погибли десятки мирных граждан. Лидеры оппозиции обвинили в этом режим занимавшего пост президента Украины Виктора Януковича. По другой версии, открыть огонь по толпе приказали сами лидеры Майдана. Ранее бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от Сергея Пашинского, который после госпереворота на Украине возглавил администрацию президента.Главы МИД Германии, Франции и Польши обещали политические гарантии Януковичу за то, что он не будет применять силу для разгона демонстрантов Евромайдана и обеспечит выход из политического кризиса мирным путем. Несмотря на согласие политика с условиями стран ЕС, западные лидеры поддержали оппозицию и формирование в стране "постмайданного правительства". Верховная рада отстранила Януковича, против политика было возбуждено уголовное дело, и он бежал из страны. Президентское кресло занял Петр Порошенко, одним из первых решений которого стало подписание соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.Читайте полный текст интервью Николая Азарова &gt;&gt;
https://ria.ru/20240220/maydan-1928281342.html
https://radiosputnik.ru/20240216/intervyu-1927794944.html
https://ria.ru/20240219/ukraina-1927760750.html
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в мире, украина, россия, киев, виктор янукович, николай азаров (политик), петр порошенко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), снг
В мире, Украина, Россия, Киев, Виктор Янукович, Николай Азаров (политик), Петр Порошенко, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), СНГ
Азаров прокомментировал возможное восстановление связей Украины с Россией

Азаров: альтернативы, кроме как восстановить связи с Россией, у Украины нет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Для Киева в будущем нет другой альтернативы кроме восстановления связей с Россией, Евросоюз не может заменить для Украины российский рынок, заявил в интервью РИА Новости к юбилею Евромайдана бывший премьер Украины Николай Азаров.
«
"Вы спрашиваете о возможности восстановления наших связей, дружбы, сотрудничества, а другой альтернативы нет. Вот эти десять лет, когда киевский режим последовательно разрывал все абсолютно отношения, правовые соглашения в рамках СНГ, в рамках наших взаимоотношений с Россией, показал, что экономика Украины разрушалась и привела к абсолютной деградации", - заявил Азаров.
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Собеседник агентства отметил, что Евросоюз не может заменить для Украины российский рынок. "Десять лет прошло, что, открылся разве рынок Европейского союза для украинских товаров? Нет, даже вон поляки-фермеры взяли заблокировали границу, да и все дела", - добавил он.
Политик обратил внимание на то, что принятое в 2013 году решение Киева отложить подписание соглашения об ассоциации на условиях Евросоюза было глубоко продуманным и прошедшие с Евромайдана десять лет только доказали его правильность.
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Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС по экономическим обоснованиям. Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. Двадцатого февраля 2014 года на майдане Незалежности в Киеве был открыт огонь по протестующим, погибли десятки мирных граждан. Лидеры оппозиции обвинили в этом режим занимавшего пост президента Украины Виктора Януковича. По другой версии, открыть огонь по толпе приказали сами лидеры Майдана. Ранее бывшие грузинские военнослужащие Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили рассказали РИА Новости, что оружие и приказ открыть огонь по людям они получили от Сергея Пашинского, который после госпереворота на Украине возглавил администрацию президента.
Главы МИД Германии, Франции и Польши обещали политические гарантии Януковичу за то, что он не будет применять силу для разгона демонстрантов Евромайдана и обеспечит выход из политического кризиса мирным путем. Несмотря на согласие политика с условиями стран ЕС, западные лидеры поддержали оппозицию и формирование в стране "постмайданного правительства". Верховная рада отстранила Януковича, против политика было возбуждено уголовное дело, и он бежал из страны. Президентское кресло занял Петр Порошенко, одним из первых решений которого стало подписание соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
Читайте полный текст интервью Николая Азарова >>
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