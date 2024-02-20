https://ria.ru/20240220/azarov-1928383901.html
Экс-премьер Азаров оценил планы ЕК в отношении армии и ВПК Украины
Экс-премьер Азаров оценил планы ЕК в отношении армии и ВПК Украины - РИА Новости, 20.02.2024
Экс-премьер Азаров оценил планы ЕК в отношении армии и ВПК Украины
Планы Еврокомиссии сделать армию и военно-промышленный комплекс Украины частью своих военных возможностей – абсолютно нереальный сценарий, заявил в интервью РИА РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T09:42
2024-02-20T09:42
2024-02-20T10:13
украина
николай азаров (политик)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Планы Еврокомиссии сделать армию и военно-промышленный комплекс Украины частью своих военных возможностей – абсолютно нереальный сценарий, заявил в интервью РИА Новости к юбилею Евромайдана бывший премьер Украины Николай Азаров. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента заявила о намерении Брюсселя сделать армию и военную промышленность Украины частью собственных военных возможностей. "Это абсолютно нереальный сценарий, и эта Урсула фон дер Ляйен занималась бы лучше своими делами. У нее строго очерченные функции есть, как у председателя Еврокомиссии, и в эти ее функции не входит ни создание какой-то промышленности на Украине, ни другие подобные вопросы", - сказал Азаров. По его словам, все эти десять лет после Евромайдана страны коллективного Запада занимались разрушением военно-промышленного комплекса Украины. "Они разрушали завод, производящий авиационные двигатели "Мотор Сич", разрушали "Южмаш" целенаправленно, разрушали "Антонов", разрушали Харьковский авиационный завод, Харьковский тракторный завод имени В.А.Малышева", - отметил собеседник агентства. Глава ЕК пообещала через три недели представить стратегию Евросоюза по оборонной промышленности, упомянув о желании "перехитрить Россию". В интервью газете Financial Times она заявила, что стратегия будет представлена в феврале. Она будет призвана систематизировать оборонное производство в странах-членах ЕС, а также стимулировать вложения в европейскую продукцию, а не в закупку у третьих стран, в том числе США. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Читайте полный текст интервью Николая Азарова >>
https://ria.ru/20240220/ultimatum-1928333939.html
https://ria.ru/20240220/maydan-1928281342.html
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украина, николай азаров (политик), сергей лавров, еврокомиссия, европарламент, нато, урсула фон дер ляйен, сша, россия, политика
Украина, Николай Азаров (политик), Сергей Лавров, Еврокомиссия, Европарламент, НАТО, Урсула фон дер Ляйен, США, Россия, Политика
Экс-премьер Азаров оценил планы ЕК в отношении армии и ВПК Украины
Азаров: планы Еврокомиссии в отношении армии и ВПК Украины абсолютно нереальны
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Планы Еврокомиссии сделать армию и военно-промышленный комплекс Украины частью своих военных возможностей – абсолютно нереальный сценарий, заявил в интервью РИА Новости к юбилею Евромайдана бывший премьер Украины Николай Азаров.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента заявила о намерении Брюсселя сделать армию и военную промышленность Украины частью собственных военных возможностей.
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"Это абсолютно нереальный сценарий, и эта Урсула фон дер Ляйен занималась бы лучше своими делами. У нее строго очерченные функции есть, как у председателя Еврокомиссии, и в эти ее функции не входит ни создание какой-то промышленности на Украине, ни другие подобные вопросы", - сказал Азаров.
По его словам, все эти десять лет после Евромайдана страны коллективного Запада занимались разрушением военно-промышленного комплекса Украины.
"Они разрушали завод, производящий авиационные двигатели "Мотор Сич", разрушали "Южмаш" целенаправленно, разрушали "Антонов", разрушали Харьковский авиационный завод, Харьковский тракторный завод имени В.А.Малышева", - отметил собеседник агентства.
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Глава ЕК пообещала через три недели представить стратегию Евросоюза по оборонной промышленности, упомянув о желании "перехитрить Россию". В интервью газете Financial Times она заявила, что стратегия будет представлена в феврале. Она будет призвана систематизировать оборонное производство в странах-членах ЕС, а также стимулировать вложения в европейскую продукцию, а не в закупку у третьих стран, в том числе США.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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