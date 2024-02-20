https://ria.ru/20240220/avtomobil-1928430473.html
В Кремле рассказали, почему Ким Чен Ыну подарили Aurus
В Кремле рассказали, почему Ким Чен Ыну подарили Aurus - РИА Новости, 20.02.2024
В Кремле рассказали, почему Ким Чен Ыну подарили Aurus
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну, как и многим, понравилась машина Aurus, когда он был на космодроме Восточный с РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:45
2024-02-20T12:45
2024-02-20T13:07
ким чен ын
в мире
россия
владимир путин
дмитрий песков
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896041662_915:0:3072:1213_1920x0_80_0_0_606493adfd934f41e6b600bba1bce6fe.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну, как и многим, понравилась машина Aurus, когда он был на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным."Действительно, когда руководитель КНДР был на космодроме Восточный, он посмотрел эту машину, Путин ее показал сам лично и, конечно же, как и многим, эта машина ему понравилась", - сказал Песков в ответ на вопрос, почему лидеру Северной Кореи подарили именно Aurus.Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 18 февраля получил в подарок от президента РФ Владимира Путина личный автомобиль российского производства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что был подарен автомобиль Aurus. По данным ЦТАК, подарок от российской стороны принимали секретарь центрального комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, которые сопровождали Ким Чен Ына в его поездке по России в сентябре 2023 года.В ходе саммита на космодроме Восточный Владимир Путин, уже несколько лет использующий Aurus в качестве служебного автомобиля, тогда продемонстрировал этот лимузин Ким Чен Ыну, лидеры двух стран вместе посидели на его заднем сидении. Принимая подарок президента РФ, Ким Ё Чжон заявила, что он служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран. Она также передала российской стороне благодарность Путину от Ким Чен Ына.
https://ria.ru/20240209/aurus-1926332345.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896041662_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_08b20734c8b2fbc26e69d22d596b9bb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ким чен ын, в мире, россия, владимир путин, дмитрий песков, кндр (северная корея)
Ким Чен Ын, В мире, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, КНДР (Северная Корея)
В Кремле рассказали, почему Ким Чен Ыну подарили Aurus
Песков: Путин при встрече показал Aurus Ким Чен Ыну, машина ему понравилась
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну, как и многим, понравилась машина Aurus, когда он был на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Действительно, когда руководитель КНДР был на космодроме Восточный, он посмотрел эту машину, Путин ее показал сам лично и, конечно же, как и многим, эта машина ему понравилась", - сказал Песков в ответ на вопрос, почему лидеру Северной Кореи подарили именно Aurus.
Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 18 февраля получил в подарок от президента РФ Владимира Путина личный автомобиль российского производства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что был подарен автомобиль Aurus. По данным ЦТАК, подарок от российской стороны принимали секретарь центрального комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, которые сопровождали Ким Чен Ына в его поездке по России
в сентябре 2023 года.
В ходе саммита на космодроме Восточный Владимир Путин, уже несколько лет использующий Aurus в качестве служебного автомобиля, тогда продемонстрировал этот лимузин Ким Чен Ыну, лидеры двух стран вместе посидели на его заднем сидении. Принимая подарок президента РФ, Ким Ё Чжон заявила, что он служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран. Она также передала российской стороне благодарность Путину от Ким Чен Ына.
Дипломат сообщил о желании нового султана Малайзии купить российский Aurus