https://ria.ru/20240220/avtomobil-1928430473.html

В Кремле рассказали, почему Ким Чен Ыну подарили Aurus

В Кремле рассказали, почему Ким Чен Ыну подарили Aurus - РИА Новости, 20.02.2024

В Кремле рассказали, почему Ким Чен Ыну подарили Aurus

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну, как и многим, понравилась машина Aurus, когда он был на космодроме Восточный с РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:45

2024-02-20T12:45

2024-02-20T13:07

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россия

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кндр (северная корея)

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну, как и многим, понравилась машина Aurus, когда он был на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным."Действительно, когда руководитель КНДР был на космодроме Восточный, он посмотрел эту машину, Путин ее показал сам лично и, конечно же, как и многим, эта машина ему понравилась", - сказал Песков в ответ на вопрос, почему лидеру Северной Кореи подарили именно Aurus.Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 18 февраля получил в подарок от президента РФ Владимира Путина личный автомобиль российского производства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что был подарен автомобиль Aurus. По данным ЦТАК, подарок от российской стороны принимали секретарь центрального комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, которые сопровождали Ким Чен Ына в его поездке по России в сентябре 2023 года.В ходе саммита на космодроме Восточный Владимир Путин, уже несколько лет использующий Aurus в качестве служебного автомобиля, тогда продемонстрировал этот лимузин Ким Чен Ыну, лидеры двух стран вместе посидели на его заднем сидении. Принимая подарок президента РФ, Ким Ё Чжон заявила, что он служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран. Она также передала российской стороне благодарность Путину от Ким Чен Ына.

https://ria.ru/20240209/aurus-1926332345.html

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кндр (северная корея)

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Ольга Фомченкова

ким чен ын, в мире, россия, владимир путин, дмитрий песков, кндр (северная корея)