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Песков рассказал, какой автомобиль Путин подарил Ким Чен Ыну - РИА Новости, 20.02.2024
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08:32 20.02.2024 (обновлено: 17:00 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/avtomobil-1928374465.html
Песков рассказал, какой автомобиль Путин подарил Ким Чен Ыну
Песков рассказал, какой автомобиль Путин подарил Ким Чен Ыну - РИА Новости, 20.02.2024
Песков рассказал, какой автомобиль Путин подарил Ким Чен Ыну
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарили автомобиль Aurus. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T08:32
2024-02-20T17:00
авто
ким чен ын
кндр (северная корея)
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарили автомобиль Aurus."Да. Это машина Aurus", — сказал Песков.О том, что 18 февраля Ким Чен Ын получил в подарок авто российского производства, сообщило северокорейское агентство ЦТАК. Кроме того, подарки получили секретарь ЦК Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. По ее словам, это служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами России и КНДР. Она также передала российской стороне благодарность от брата.В сентябре Ким Чен Ын побывал с визитом в России. Среди прочего Путин показал ему Aurus. Российский лидер уже несколько лет использует этот лимузин и иногда демонстрирует его иностранным коллегам. Некоторые из них проявили интерес к автомобилю.Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс. Проект получил кодовое название "Кортеж". Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus: ФГУП "НАМИ" (63,5 процента), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36 процентов) и Sollers (0,5 процента).
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Авто, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Дмитрий Песков, Россия, Владимир Путин
Песков рассказал, какой автомобиль Путин подарил Ким Чен Ыну

Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарили автомобиль Aurus.
"Да. Это машина Aurus", — сказал Песков.
О том, что 18 февраля Ким Чен Ын получил в подарок авто российского производства, сообщило северокорейское агентство ЦТАК. Кроме того, подарки получили секретарь ЦК Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. По ее словам, это служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами России и КНДР. Она также передала российской стороне благодарность от брата.
В сентябре Ким Чен Ын побывал с визитом в России. Среди прочего Путин показал ему Aurus. Российский лидер уже несколько лет использует этот лимузин и иногда демонстрирует его иностранным коллегам. Некоторые из них проявили интерес к автомобилю.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс. Проект получил кодовое название "Кортеж". Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus: ФГУП "НАМИ" (63,5 процента), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36 процентов) и Sollers (0,5 процента).
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
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