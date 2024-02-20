https://ria.ru/20240220/avtomobil-1928374465.html

Песков рассказал, какой автомобиль Путин подарил Ким Чен Ыну

Песков рассказал, какой автомобиль Путин подарил Ким Чен Ыну - РИА Новости, 20.02.2024

Песков рассказал, какой автомобиль Путин подарил Ким Чен Ыну

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарили автомобиль Aurus. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T08:32

2024-02-20T08:32

2024-02-20T17:00

авто

ким чен ын

кндр (северная корея)

дмитрий песков

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896070302_0:228:3162:2007_1920x0_80_0_0_b17cf239585aa1bcba324b1a78895dbc.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарили автомобиль Aurus."Да. Это машина Aurus", — сказал Песков.О том, что 18 февраля Ким Чен Ын получил в подарок авто российского производства, сообщило северокорейское агентство ЦТАК. Кроме того, подарки получили секретарь ЦК Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. По ее словам, это служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами России и КНДР. Она также передала российской стороне благодарность от брата.В сентябре Ким Чен Ын побывал с визитом в России. Среди прочего Путин показал ему Aurus. Российский лидер уже несколько лет использует этот лимузин и иногда демонстрирует его иностранным коллегам. Некоторые из них проявили интерес к автомобилю.Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс. Проект получил кодовое название "Кортеж". Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus: ФГУП "НАМИ" (63,5 процента), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36 процентов) и Sollers (0,5 процента).

https://ria.ru/20240123/koreya-1922846517.html

кндр (северная корея)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, ким чен ын, кндр (северная корея), дмитрий песков, россия, владимир путин