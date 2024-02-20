Песков рассказал, какой автомобиль Путин подарил Ким Чен Ыну
Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарили автомобиль Aurus.
"Да. Это машина Aurus", — сказал Песков.
О том, что 18 февраля Ким Чен Ын получил в подарок авто российского производства, сообщило северокорейское агентство ЦТАК. Кроме того, подарки получили секретарь ЦК Трудовой партии КНДР Пак Чон Чхон и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. По ее словам, это служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами России и КНДР. Она также передала российской стороне благодарность от брата.
В сентябре Ким Чен Ын побывал с визитом в России. Среди прочего Путин показал ему Aurus. Российский лидер уже несколько лет использует этот лимузин и иногда демонстрирует его иностранным коллегам. Некоторые из них проявили интерес к автомобилю.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс. Проект получил кодовое название "Кортеж". Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus: ФГУП "НАМИ" (63,5 процента), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36 процентов) и Sollers (0,5 процента).