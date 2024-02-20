https://ria.ru/20240220/avto-1928495989.html

Эксперт назвал функцию стряхивания снега на автомобилях неэффективной

Эксперт назвал функцию стряхивания снега на автомобилях неэффективной - РИА Новости, 20.02.2024

Эксперт назвал функцию стряхивания снега на автомобилях неэффективной

Функция стряхивания снега, разработанная китайским автопроизводителем, по факту неэффективна: она сработает только при рыхлом снеге, а не при слежавшемся; на... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:24

2024-02-20T15:24

2024-02-20T15:25

общество

максим кадаков

снегопад в москве

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Функция стряхивания снега, разработанная китайским автопроизводителем, по факту неэффективна: она сработает только при рыхлом снеге, а не при слежавшемся; на отечественных машинах такого нововведения не предвидится, рассказал РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков. Китайский автопроизводитель Nio ранее представил новую функцию своего электромобиля ET9, которая позволяет ему сбрасывать с кузова снег. Происходит это за счет раскачивания корпуса машины. Опцию можно использовать не только перед поездкой, но и непосредственно на ходу. "Это вопрос в активной подвеске. У нас такого не будет пока, просто таких узлов нет на наших машинах и в ближайшее время не будет. А отряхивать снег - если снег слежался, то он не отряхнется. Это хорошо сбрасывать рыхлый снег. Снег, который сейчас на машинах слежался, он чуть-чуть упадёт и всё", - прокомментировал тему эксперт.

https://ria.ru/20240220/sneg-1928408160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, максим кадаков, снегопад в москве