https://ria.ru/20240220/avto-1928495989.html
Эксперт назвал функцию стряхивания снега на автомобилях неэффективной
Эксперт назвал функцию стряхивания снега на автомобилях неэффективной - РИА Новости, 20.02.2024
Эксперт назвал функцию стряхивания снега на автомобилях неэффективной
Функция стряхивания снега, разработанная китайским автопроизводителем, по факту неэффективна: она сработает только при рыхлом снеге, а не при слежавшемся; на... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:24
2024-02-20T15:24
2024-02-20T15:25
общество
максим кадаков
снегопад в москве
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Функция стряхивания снега, разработанная китайским автопроизводителем, по факту неэффективна: она сработает только при рыхлом снеге, а не при слежавшемся; на отечественных машинах такого нововведения не предвидится, рассказал РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков. Китайский автопроизводитель Nio ранее представил новую функцию своего электромобиля ET9, которая позволяет ему сбрасывать с кузова снег. Происходит это за счет раскачивания корпуса машины. Опцию можно использовать не только перед поездкой, но и непосредственно на ходу. "Это вопрос в активной подвеске. У нас такого не будет пока, просто таких узлов нет на наших машинах и в ближайшее время не будет. А отряхивать снег - если снег слежался, то он не отряхнется. Это хорошо сбрасывать рыхлый снег. Снег, который сейчас на машинах слежался, он чуть-чуть упадёт и всё", - прокомментировал тему эксперт.
https://ria.ru/20240220/sneg-1928408160.html
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общество, максим кадаков, снегопад в москве
Общество, Максим Кадаков, Снегопад в Москве
Эксперт назвал функцию стряхивания снега на автомобилях неэффективной
Эксперт Кадаков: функция стряхивания снега на автомобилях неэффективна