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Более 40 новых авто получили медучреждения Красноярского края
Более 40 новых авто получили медучреждения Красноярского края - РИА Новости, 20.02.2024
Более 40 новых авто получили медучреждения Красноярского края
Медицинские учреждения в 19 территориях Красноярского края получили более 40 новых автомобилей и три мобильных комплекса в рамках национального проекта... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:13
2024-02-20T15:13
2024-02-20T15:13
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КРАСНОЯРСК, 20 фев – РИА Новости. Медицинские учреждения в 19 территориях Красноярского края получили более 40 новых автомобилей и три мобильных комплекса в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает краевое министерство здравоохранения. "В 19 территорий края отправились 30 новых автомобилей "Лада Гранта" и 12 "Нив". Также три мобильных комплекса (передвижной флюорограф, маммограф и передвижной ФАП) сегодня уехали в Минусинск, Емельяновский район и Канскую межрайонную больницу. Все машины приобретены по программе модернизации первичного звена в рамках национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении. Замглавы краевого минздрава Александр Украинцев рассказал, что до конца года в край придут еще девять автомобилей, которые приобретаются за счет краевых средств. В пресс-службе отмечают, что автопарк медицинской техники ежегодно обновляется примерно на 5-10%. Это и специализированный транспорт, передвижные комплексы, легковые автомобили и автомобили скорой помощи. В текущем году Красноярская станция скорой помощи получит новый реанимобиль класса С, а новые "скорые" класса А вновь отправятся в районные больницы.
https://ria.ru/20240209/biznes-1926457720.html
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красноярский край, минусинск, емельяновский район, владимир путин
Краснодарский край, Красноярский край, Минусинск, Емельяновский район, Владимир Путин
Более 40 новых авто получили медучреждения Красноярского края
Более 40 новых авто получили медучреждения Красноярского края