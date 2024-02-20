https://ria.ru/20240220/avto-1928491628.html

Более 40 новых авто получили медучреждения Красноярского края

Более 40 новых авто получили медучреждения Красноярского края - РИА Новости, 20.02.2024

Более 40 новых авто получили медучреждения Красноярского края

Медицинские учреждения в 19 территориях Красноярского края получили более 40 новых автомобилей и три мобильных комплекса в рамках национального проекта... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T15:13

2024-02-20T15:13

2024-02-20T15:13

краснодарский край

красноярский край

минусинск

емельяновский район

владимир путин

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КРАСНОЯРСК, 20 фев – РИА Новости. Медицинские учреждения в 19 территориях Красноярского края получили более 40 новых автомобилей и три мобильных комплекса в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает краевое министерство здравоохранения. "В 19 территорий края отправились 30 новых автомобилей "Лада Гранта" и 12 "Нив". Также три мобильных комплекса (передвижной флюорограф, маммограф и передвижной ФАП) сегодня уехали в Минусинск, Емельяновский район и Канскую межрайонную больницу. Все машины приобретены по программе модернизации первичного звена в рамках национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении. Замглавы краевого минздрава Александр Украинцев рассказал, что до конца года в край придут еще девять автомобилей, которые приобретаются за счет краевых средств. В пресс-службе отмечают, что автопарк медицинской техники ежегодно обновляется примерно на 5-10%. Это и специализированный транспорт, передвижные комплексы, легковые автомобили и автомобили скорой помощи. В текущем году Красноярская станция скорой помощи получит новый реанимобиль класса С, а новые "скорые" класса А вновь отправятся в районные больницы.

https://ria.ru/20240209/biznes-1926457720.html

https://ria.ru/20240219/krasnoyarsk-1928154791.html

красноярский край

минусинск

емельяновский район

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красноярский край, минусинск, емельяновский район, владимир путин