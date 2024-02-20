Рейтинг@Mail.ru
Более 40 новых авто получили медучреждения Красноярского края - РИА Новости, 20.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
15:13 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/avto-1928491628.html
Более 40 новых авто получили медучреждения Красноярского края
Более 40 новых авто получили медучреждения Красноярского края - РИА Новости, 20.02.2024
Более 40 новых авто получили медучреждения Красноярского края
Медицинские учреждения в 19 территориях Красноярского края получили более 40 новых автомобилей и три мобильных комплекса в рамках национального проекта... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:13
2024-02-20T15:13
краснодарский край
красноярский край
минусинск
емельяновский район
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769156489_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_4578c3a375b71a8881d1d8bfbf6cc98f.jpg
КРАСНОЯРСК, 20 фев – РИА Новости. Медицинские учреждения в 19 территориях Красноярского края получили более 40 новых автомобилей и три мобильных комплекса в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает краевое министерство здравоохранения. "В 19 территорий края отправились 30 новых автомобилей "Лада Гранта" и 12 "Нив". Также три мобильных комплекса (передвижной флюорограф, маммограф и передвижной ФАП) сегодня уехали в Минусинск, Емельяновский район и Канскую межрайонную больницу. Все машины приобретены по программе модернизации первичного звена в рамках национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении. Замглавы краевого минздрава Александр Украинцев рассказал, что до конца года в край придут еще девять автомобилей, которые приобретаются за счет краевых средств. В пресс-службе отмечают, что автопарк медицинской техники ежегодно обновляется примерно на 5-10%. Это и специализированный транспорт, передвижные комплексы, легковые автомобили и автомобили скорой помощи. В текущем году Красноярская станция скорой помощи получит новый реанимобиль класса С, а новые "скорые" класса А вновь отправятся в районные больницы.
https://ria.ru/20240209/biznes-1926457720.html
https://ria.ru/20240219/krasnoyarsk-1928154791.html
красноярский край
минусинск
емельяновский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769156489_662:0:3394:2048_1920x0_80_0_0_c91c6d8d35f26b52e64c8e8fd4e327c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, минусинск, емельяновский район, владимир путин
Краснодарский край, Красноярский край, Минусинск, Емельяновский район, Владимир Путин
Более 40 новых авто получили медучреждения Красноярского края

Более 40 новых авто получили медучреждения Красноярского края

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на покрытые смогом жилые кварталы Красноярска во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий
Вид на покрытые смогом жилые кварталы Красноярска во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 фев – РИА Новости. Медицинские учреждения в 19 территориях Красноярского края получили более 40 новых автомобилей и три мобильных комплекса в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает краевое министерство здравоохранения.
"В 19 территорий края отправились 30 новых автомобилей "Лада Гранта" и 12 "Нив". Также три мобильных комплекса (передвижной флюорограф, маммограф и передвижной ФАП) сегодня уехали в Минусинск, Емельяновский район и Канскую межрайонную больницу. Все машины приобретены по программе модернизации первичного звена в рамках национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.
Люди гуляют по Виноградовскому пешеходному мосту в Красноярске - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Свыше 10 тысяч жителей Красноярского края открыли бизнес по соцконтракту
9 февраля, 16:49
Замглавы краевого минздрава Александр Украинцев рассказал, что до конца года в край придут еще девять автомобилей, которые приобретаются за счет краевых средств.
В пресс-службе отмечают, что автопарк медицинской техники ежегодно обновляется примерно на 5-10%. Это и специализированный транспорт, передвижные комплексы, легковые автомобили и автомобили скорой помощи. В текущем году Красноярская станция скорой помощи получит новый реанимобиль класса С, а новые "скорые" класса А вновь отправятся в районные больницы.
В Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству
В Красноярском крае создали 80 торговых объектов благодаря благоустройству
19 февраля, 09:15
 
Краснодарский крайКрасноярский крайМинусинскЕмельяновский районВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала