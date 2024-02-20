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Пушилин рассказал о мирных жителях, оставшихся в Авдеевке - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928593470.html
Пушилин рассказал о мирных жителях, оставшихся в Авдеевке
Пушилин рассказал о мирных жителях, оставшихся в Авдеевке - РИА Новости, 20.02.2024
Пушилин рассказал о мирных жителях, оставшихся в Авдеевке
В освобожденной Авдеевке все еще остается гражданское население, которому нужна помощь, но большинство мирных жителей были вывезены в пункты временного... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:51
2024-02-20T21:51
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
россия
безопасность
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В освобожденной Авдеевке все еще остается гражданское население, которому нужна помощь, но большинство мирных жителей были вывезены в пункты временного размещения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала."В самой Авдеевке еще остается много работы в рамках разминирования, в рамках оказания необходимой помощи жителям, которые там находятся. Достаточно большое количество наши военнослужащие вывели, люди размещены в ПВР сейчас, им оказывается вся необходимая поддержка. Но часть людей находится в Авдеевке", - рассказал Пушилин.По его словам, в городе предстоит еще много работы по разминированию.Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
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авдеевка, донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
Пушилин рассказал о мирных жителях, оставшихся в Авдеевке

Пушилин: большинство мирных жителей перевезли из Авдеевки в ПВР

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРазрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке
Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Разрушенные жилые дома на одной из улиц в Авдеевке
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В освобожденной Авдеевке все еще остается гражданское население, которому нужна помощь, но большинство мирных жителей были вывезены в пункты временного размещения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
"В самой Авдеевке еще остается много работы в рамках разминирования, в рамках оказания необходимой помощи жителям, которые там находятся. Достаточно большое количество наши военнослужащие вывели, люди размещены в ПВР сейчас, им оказывается вся необходимая поддержка. Но часть людей находится в Авдеевке", - рассказал Пушилин.
По его словам, в городе предстоит еще много работы по разминированию.
Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасность
 
 
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