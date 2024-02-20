https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928558713.html

Российские войска наносили 460 ударов по Авдеевке за сутки

Российские войска наносили 460 ударов по Авдеевке за сутки - РИА Новости, 20.02.2024

Российские войска наносили 460 ударов по Авдеевке за сутки

Российские войска наносили по 460 ударов в сутки по забетонированной Авдеевке, это 200 тонн боеприпасов, для ВСУ в городе были созданы невыносимые условия - и... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T19:36

2024-02-20T19:36

2024-02-20T19:37

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские войска наносили по 460 ударов в сутки по забетонированной Авдеевке, это 200 тонн боеприпасов, для ВСУ в городе были созданы невыносимые условия - и они были вынуждены отойти, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Была поставлена задача сосредоточить там (под Авдеевкой - ред.) максимальное количество оружия... Мы в какой-то момент достигли уровня, когда у нас по 460 ударов в сутки происходило, если их перевести, то это примерно 200 тонн каждые сутки ложилось... Мы довели противника до такого состояния, когда он вынужден был оттуда бежать, условия были невыносимые", - сказал он по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным .Шойгу отметил, что на протяжении последних 9 лет в Авдеевке создавались бетонированные укрепления, ВСУ были оборудованы подземные коммуникации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

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безопасность, авдеевка