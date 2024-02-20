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Российские войска наносили 460 ударов по Авдеевке за сутки - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:36 20.02.2024 (обновлено: 19:37 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928558713.html
Российские войска наносили 460 ударов по Авдеевке за сутки
Российские войска наносили 460 ударов по Авдеевке за сутки - РИА Новости, 20.02.2024
Российские войска наносили 460 ударов по Авдеевке за сутки
Российские войска наносили по 460 ударов в сутки по забетонированной Авдеевке, это 200 тонн боеприпасов, для ВСУ в городе были созданы невыносимые условия - и... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T19:36
2024-02-20T19:37
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские войска наносили по 460 ударов в сутки по забетонированной Авдеевке, это 200 тонн боеприпасов, для ВСУ в городе были созданы невыносимые условия - и они были вынуждены отойти, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу."Была поставлена задача сосредоточить там (под Авдеевкой - ред.) максимальное количество оружия... Мы в какой-то момент достигли уровня, когда у нас по 460 ударов в сутки происходило, если их перевести, то это примерно 200 тонн каждые сутки ложилось... Мы довели противника до такого состояния, когда он вынужден был оттуда бежать, условия были невыносимые", - сказал он по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным .Шойгу отметил, что на протяжении последних 9 лет в Авдеевке создавались бетонированные укрепления, ВСУ были оборудованы подземные коммуникации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка
Российские войска наносили 460 ударов по Авдеевке за сутки

Шойгу: ВС России наносили 460 ударов по Авдеевке за сутки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время встречи
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские войска наносили по 460 ударов в сутки по забетонированной Авдеевке, это 200 тонн боеприпасов, для ВСУ в городе были созданы невыносимые условия - и они были вынуждены отойти, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Была поставлена задача сосредоточить там (под Авдеевкой - ред.) максимальное количество оружия... Мы в какой-то момент достигли уровня, когда у нас по 460 ударов в сутки происходило, если их перевести, то это примерно 200 тонн каждые сутки ложилось... Мы довели противника до такого состояния, когда он вынужден был оттуда бежать, условия были невыносимые", - сказал он по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным .
Шойгу отметил, что на протяжении последних 9 лет в Авдеевке создавались бетонированные укрепления, ВСУ были оборудованы подземные коммуникации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевка
 
 
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