https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928549056.html

Российский военный рассказал, как освобождали Авдеевку на трофейном танке

Российский военный рассказал, как освобождали Авдеевку на трофейном танке - РИА Новости, 20.02.2024

Российский военный рассказал, как освобождали Авдеевку на трофейном танке

Трофейный украинский танк Т-64, предназначенный для экспорта в Польшу, принимал участие в освобождении Авдеевки, рассказал РИА Новости командир танка с позывным РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:20

2024-02-20T18:20

2024-02-20T18:20

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Трофейный украинский танк Т-64, предназначенный для экспорта в Польшу, принимал участие в освобождении Авдеевки, рассказал РИА Новости командир танка с позывным "Чута" танкового батальона 1-й Славянской бригады. "Это танк трофейный, но защита уже модернизированная, потому что динамическая защита уже спрятана под толстым металлом. То есть его уничтожить сложнее, чем нашу 64-ку (Т-64 - ред.). И спасибо товарищам украинцам, постарались, сделали хорошую машину. Ну и так, в принципе, все одно и то же. Единственное, что они, видать, готовили его в Польшу, все надписи уже переделаны по-польски. Это же экспортный вариант. Он не дошел до Польши. Мы его перехватили. Так машина хорошая", - рассказал "Чута". По его словам, тот день начинался как обычно - "поступила задача выехать в прикрытие пехоты", никто не подозревал, что подразделения пошли на Авдеевку. "Отработали три "карусели", поехали за четвертой, там перекур, узнаем, что они (ВСУ) как раз покинули воинскую часть, и мы уже просто им насыпали нормально так, что получается у меня наводчик уже, поздравляет, ну с этим не поздравляют – у тебя уже четыре "двухсотых". Такой денечек веселый был у нас. Подустали все за сутки. Нормально, отработали хорошо", - заявил собеседник. Командир танка считает, что нужно продолжать наступление, так как оружие ВСУ все еще достает до наших территорий.

https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1911196415.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, авдеевка, вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр