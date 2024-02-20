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Пушилин рассказал, когда начнут восстанавливать Авдеевку - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 20.02.2024 (обновлено: 18:26 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928544245.html
Пушилин рассказал, когда начнут восстанавливать Авдеевку
Пушилин рассказал, когда начнут восстанавливать Авдеевку - РИА Новости, 20.02.2024
Пушилин рассказал, когда начнут восстанавливать Авдеевку
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что восстановление Авдеевки станет возможным после зачистки и разминирования, надеется, что ситуация там не будет складываться... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:10
2024-02-20T18:26
специальная военная операция на украине
авдеевка
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что восстановление Авдеевки станет возможным после зачистки и разминирования, надеется, что ситуация там не будет складываться так же, как в Артемовске, где противник сделал все возможное, чтобы даже не началась работа по разбору завалов."Восстановление Авдеевки возможным станет только после проведения необходимой зачистки - дозачистки, после разминирования и после начала работы профильных служб. Надеюсь, это будет не так, как в Артемовске, предпосылки до того, что ситуация будет развиваться по-другому, есть. Потому что Артемовск, мы видели, противник сделал все возможное, чтобы не началась даже работа по разминированию, по разбору завалов", - сказал Пушилин журналистам.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
авдеевка
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авдеевка, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин рассказал, когда начнут восстанавливать Авдеевку

Пушилин: восстановление Авдеевки будет возможно после зачистки и разминирования

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВид на город Авдеевка
Вид на город Авдеевка - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Вид на город Авдеевка
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что восстановление Авдеевки станет возможным после зачистки и разминирования, надеется, что ситуация там не будет складываться так же, как в Артемовске, где противник сделал все возможное, чтобы даже не началась работа по разбору завалов.
"Восстановление Авдеевки возможным станет только после проведения необходимой зачистки - дозачистки, после разминирования и после начала работы профильных служб. Надеюсь, это будет не так, как в Артемовске, предпосылки до того, что ситуация будет развиваться по-другому, есть. Потому что Артемовск, мы видели, противник сделал все возможное, чтобы не началась даже работа по разминированию, по разбору завалов", - сказал Пушилин журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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