https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928544245.html
Пушилин рассказал, когда начнут восстанавливать Авдеевку
Пушилин рассказал, когда начнут восстанавливать Авдеевку - РИА Новости, 20.02.2024
Пушилин рассказал, когда начнут восстанавливать Авдеевку
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что восстановление Авдеевки станет возможным после зачистки и разминирования, надеется, что ситуация там не будет складываться... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T18:10
2024-02-20T18:10
2024-02-20T18:26
специальная военная операция на украине
авдеевка
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что восстановление Авдеевки станет возможным после зачистки и разминирования, надеется, что ситуация там не будет складываться так же, как в Артемовске, где противник сделал все возможное, чтобы даже не началась работа по разбору завалов."Восстановление Авдеевки возможным станет только после проведения необходимой зачистки - дозачистки, после разминирования и после начала работы профильных служб. Надеюсь, это будет не так, как в Артемовске, предпосылки до того, что ситуация будет развиваться по-другому, есть. Потому что Артемовск, мы видели, противник сделал все возможное, чтобы не началась даже работа по разминированию, по разбору завалов", - сказал Пушилин журналистам.
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html
авдеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин рассказал, когда начнут восстанавливать Авдеевку
Пушилин: восстановление Авдеевки будет возможно после зачистки и разминирования
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что восстановление Авдеевки станет возможным после зачистки и разминирования, надеется, что ситуация там не будет складываться так же, как в Артемовске, где противник сделал все возможное, чтобы даже не началась работа по разбору завалов.
"Восстановление Авдеевки возможным станет только после проведения необходимой зачистки - дозачистки, после разминирования и после начала работы профильных служб. Надеюсь, это будет не так, как в Артемовске, предпосылки до того, что ситуация будет развиваться по-другому, есть. Потому что Артемовск, мы видели, противник сделал все возможное, чтобы не началась даже работа по разминированию, по разбору завалов", - сказал Пушилин журналистам.
"Наступление продолжается". Что будет после освобождения Авдеевки