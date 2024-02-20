https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928544245.html

Пушилин рассказал, когда начнут восстанавливать Авдеевку

Пушилин рассказал, когда начнут восстанавливать Авдеевку - РИА Новости, 20.02.2024

Пушилин рассказал, когда начнут восстанавливать Авдеевку

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что восстановление Авдеевки станет возможным после зачистки и разминирования, надеется, что ситуация там не будет складываться... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:10

2024-02-20T18:10

2024-02-20T18:26

специальная военная операция на украине

авдеевка

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что восстановление Авдеевки станет возможным после зачистки и разминирования, надеется, что ситуация там не будет складываться так же, как в Артемовске, где противник сделал все возможное, чтобы даже не началась работа по разбору завалов."Восстановление Авдеевки возможным станет только после проведения необходимой зачистки - дозачистки, после разминирования и после начала работы профильных служб. Надеюсь, это будет не так, как в Артемовске, предпосылки до того, что ситуация будет развиваться по-другому, есть. Потому что Артемовск, мы видели, противник сделал все возможное, чтобы не началась даже работа по разминированию, по разбору завалов", - сказал Пушилин журналистам.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

авдеевка

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авдеевка, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр