https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928542749.html

Власти ДНР объявили об окончании зачистки Авдеевки

Власти ДНР объявили об окончании зачистки Авдеевки - РИА Новости, 20.02.2024

Власти ДНР объявили об окончании зачистки Авдеевки

Российские подразделения завершили зачистку Авдеевки, сообщил председатель Народного совета ДНР Артем Жога на XI съезде "Молодой Гвардии Единой России". РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T18:05

2024-02-20T18:05

2024-02-20T18:46

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

авдеевка

артем жога

безопасность

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские подразделения завершили зачистку Авдеевки, сообщил председатель Народного совета ДНР Артем Жога на XI съезде "Молодой Гвардии Единой России"."Авдеевку наконец-то зачистили, я вот сегодня с ребятами говорил из батальона, говорят: "Командир, там все в порядке, начинаем двигаться дальше, готовимся к дальнейшим мероприятиям", — сказал он.В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин сообщил журналистам, что восстановление города станет возможным после "дозачистки, разминирования и после начала работы профильных служб".Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратного километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, авдеевка, артем жога, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр