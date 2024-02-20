https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928513443.html

Пушилин прокомментировал информацию о тайных тюрьмах в Авдеевке

Пушилин прокомментировал информацию о тайных тюрьмах в Авдеевке - РИА Новости, 20.02.2024

Пушилин прокомментировал информацию о тайных тюрьмах в Авдеевке

Информация о тайных тюрьмах и пыточных в Авдеевке сейчас изучается, профильные специалисты позднее дадут все комментарии, заявил РИА Новости глава ДНР Денис... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:29

2024-02-20T16:29

2024-02-20T16:43

специальная военная операция на украине

авдеевка

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Информация о тайных тюрьмах и пыточных в Авдеевке сейчас изучается, профильные специалисты позднее дадут все комментарии, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Эта информация сейчас вся изучается. Будут позже уже профильных специалистов соответствующие комментарии", - сказал Пушилин.В Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Ранее Пушилин заявил, что зафиксировано множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению Авдеевки со стороны украинских вооруженных сил.

https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928365409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

авдеевка, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр