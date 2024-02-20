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Пушилин прокомментировал информацию о тайных тюрьмах в Авдеевке - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 20.02.2024 (обновлено: 16:43 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928513443.html
Пушилин прокомментировал информацию о тайных тюрьмах в Авдеевке
Пушилин прокомментировал информацию о тайных тюрьмах в Авдеевке - РИА Новости, 20.02.2024
Пушилин прокомментировал информацию о тайных тюрьмах в Авдеевке
Информация о тайных тюрьмах и пыточных в Авдеевке сейчас изучается, профильные специалисты позднее дадут все комментарии, заявил РИА Новости глава ДНР Денис... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:29
2024-02-20T16:43
специальная военная операция на украине
авдеевка
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Информация о тайных тюрьмах и пыточных в Авдеевке сейчас изучается, профильные специалисты позднее дадут все комментарии, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Эта информация сейчас вся изучается. Будут позже уже профильных специалистов соответствующие комментарии", - сказал Пушилин.В Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Ранее Пушилин заявил, что зафиксировано множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению Авдеевки со стороны украинских вооруженных сил.
https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928365409.html
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авдеевка, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин прокомментировал информацию о тайных тюрьмах в Авдеевке

Пушилин: профильные службы изучают информацию о тайных тюрьмах в Авдеевке

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВид на город Авдеевка
Вид на город Авдеевка - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Информация о тайных тюрьмах и пыточных в Авдеевке сейчас изучается, профильные специалисты позднее дадут все комментарии, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Эта информация сейчас вся изучается. Будут позже уже профильных специалистов соответствующие комментарии", - сказал Пушилин.
В Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее Пушилин заявил, что зафиксировано множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению Авдеевки со стороны украинских вооруженных сил.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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