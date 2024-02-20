https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928474498.html

Битва за Авдеевку обнажила большую пролему ВСУ, заявили в ДНР

Битва за Авдеевку обнажила большую пролему ВСУ, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.02.2024

Битва за Авдеевку обнажила большую пролему ВСУ, заявили в ДНР

Сражение за Авдеевку показало проблему украинской армии - невыполнение приказов элитными подразделениями, заявил в Telegram-канале депутат, бывший председатель... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:30

2024-02-20T14:30

2024-02-20T15:02

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

донецкая народная республика

владимир бидёвка

вооруженные силы украины

александр сырский

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ДОНЕЦК, 20 фев — РИА Новости. Сражение за Авдеевку показало проблему украинской армии - невыполнение приказов элитными подразделениями, заявил в Telegram-канале депутат, бывший председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка. "Сражение за Авдеевку обнажило в украинской армии проблему, которая не наблюдалась даже в жестоких боях за Артёмовск - невыполнение приказов элитными подразделениями", - написал депутат. По его словам, третья бригада ВСУ "азовцев"* отказалась отправляться в "мясорубку", а остальные также начали бегство задолго до приказа главкома Александра Сырского на отход. "С учетом того, что замять эту историю не получилось и она сейчас горячо обсуждается на укроповских ресурсах, всё это способно привести к кризису централизованного управления укроповскими войсками", - полагает Бидевка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже министерство обороны РФ констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города". По данным Минобороны РФ, освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и снизить риск обстрелов столицы ДНР.* "Азов" – запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

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Осмотр позиций ВСУ и трофеев производства стран НАТО в Авдеевке Осмотр позиций ВСУ и трофеев производства стран НАТО в Авдеевке 2024-02-20T14:30 true PT3M57S

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Ольга Фомченкова

безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, владимир бидёвка, вооруженные силы украины, александр сырский