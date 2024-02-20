https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928425115.html
Пушилин рассказал, что мирные жители в Авдеевке ждали российскую армию
Пушилин рассказал, что мирные жители в Авдеевке ждали российскую армию - РИА Новости, 20.02.2024
Пушилин рассказал, что мирные жители в Авдеевке ждали российскую армию
Гражданское население в Авдеевке в период военных действий пряталось в укрытиях, местные жители не хотели покидать город и ждали российскую армию, не хотят... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:31
2024-02-20T12:31
2024-02-20T12:31
специальная военная операция на украине
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авдеевка
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денис пушилин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Гражданское население в Авдеевке в период военных действий пряталось в укрытиях, местные жители не хотели покидать город и ждали российскую армию, не хотят уезжать и сейчас, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Ребята повывозили за этот период по ПВРам жителей Авдеевки. А некоторые не хотят уезжать, они говорят: "Мы вас ждали? Ждали! Чего это мы должны уезжать? Это наш дом, мы такое пережили!" - рассказал Пушилин. По его словам, мирные жители все это время, в период спецоперации, находились в укрытиях. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928253236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пушилин рассказал, что мирные жители в Авдеевке ждали российскую армию
Пушилин: жители Авдеевки не хотели никуда уезжать и ждали российскую армию