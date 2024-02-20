https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928405931.html

В Авдеевке собирают информацию о военных преступлениях Украины

В Авдеевке собирают информацию о военных преступлениях Украины - РИА Новости, 20.02.2024

В Авдеевке собирают информацию о военных преступлениях Украины

Правоохранительные органы, в частности, Следственный комитет России, ведут работу с жителями Авдеевки по сбору информации о преступлениях Киева, заявил РИА... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:22

2024-02-20T11:22

2024-02-20T11:22

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

безопасность

родион мирошник

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы, в частности, Следственный комитет России, ведут работу с жителями Авдеевки по сбору информации о преступлениях Киева, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что зафиксировано множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению Авдеевки со стороны украинских вооруженных сил."Сейчас на начальном этапе сотрудники правоохранительных органов, в частности, Следственный комитет, начинают работать с людьми, которые пережили весь этот ад и эвакуируются из Авдеевки в пункты временного размещения", - сказал Мирошник. Дипломат отметил, что сейчас идет сбор данных и показаний о том, каким образом Украина проводила свою политику, среди которой запрет на использование русского языка, давление или политические подозрения, нарушение прав человека."Потом по мере разминирования и доступа туда гражданских специалистов круг будет расширяться. В основном будем опираться сначала на показания, потом на осмотр мест, в которых потенциально могли бы быть сосредоточены преступные действия киевского режима", - заключил он.В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны РФ. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 кв км. Противник потерял более 1500 военнослужащих.

https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928365409.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

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авдеевка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, авдеевка, безопасность, родион мирошник, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр