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ВСУ бросили иностранную бронетехнику в Авдеевке, заявил Гагин - РИА Новости, 20.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928365958.html
ВСУ бросили иностранную бронетехнику в Авдеевке, заявил Гагин
ВСУ бросили иностранную бронетехнику в Авдеевке, заявил Гагин - РИА Новости, 20.02.2024
ВСУ бросили иностранную бронетехнику в Авдеевке, заявил Гагин
Украинские военные, хаотично отступая из Авдеевки, оставили в городе технику, в том числе иностранного производства, сейчас ее обследуют специалисты, рассказал... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T05:20
2024-02-20T05:20
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
украина
ян гагин
александр сырский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинские военные, хаотично отступая из Авдеевки, оставили в городе технику, в том числе иностранного производства, сейчас ее обследуют специалисты, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. "Военной техники, боеприпасов, вооружений достаточно много противник бросил в Авдеевке. Сейчас это все будут обследовать, потому что что-то могли подбросить специально, заминировав. Иностранная техника тоже присутствует, есть брошенная бронетехника, полученная от натовских стран. То же самое по реактивным гранатометам, которые были еще давно поставлены (на Украину - ред.). Хотя в основном это, конечно, техника советского производства", - сказал собеседник агентства. По его словам, пока сложно оценить количество такой техники, потому что "ежечасно" российские военные находят новые образцы. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки российских войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны. Общая площадь освобожденной территории составила около 32 квадратных километров. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928364248.html
авдеевка
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авдеевка, донецкая народная республика, украина, ян гагин, александр сырский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Ян Гагин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ бросили иностранную бронетехнику в Авдеевке, заявил Гагин

Гагин: ВСУ при отступлении из Авдеевки бросили иностранную бронетехнику

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПоврежденная военная техника в Авдеевке
Поврежденная военная техника в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Поврежденная военная техника в Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинские военные, хаотично отступая из Авдеевки, оставили в городе технику, в том числе иностранного производства, сейчас ее обследуют специалисты, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
«
"Военной техники, боеприпасов, вооружений достаточно много противник бросил в Авдеевке. Сейчас это все будут обследовать, потому что что-то могли подбросить специально, заминировав. Иностранная техника тоже присутствует, есть брошенная бронетехника, полученная от натовских стран. То же самое по реактивным гранатометам, которые были еще давно поставлены (на Украину - ред.). Хотя в основном это, конечно, техника советского производства", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пока сложно оценить количество такой техники, потому что "ежечасно" российские военные находят новые образцы.
В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Подразделения группировки российских войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны. Общая площадь освобожденной территории составила около 32 квадратных километров. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
Вид на Авдеевку - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
В ДНР рассказали, сколько уйдет времени на разминирование Авдеевки
04:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЯн ГагинАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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