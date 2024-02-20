https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928365958.html
ВСУ бросили иностранную бронетехнику в Авдеевке, заявил Гагин
ВСУ бросили иностранную бронетехнику в Авдеевке, заявил Гагин - РИА Новости, 20.02.2024
ВСУ бросили иностранную бронетехнику в Авдеевке, заявил Гагин
Украинские военные, хаотично отступая из Авдеевки, оставили в городе технику, в том числе иностранного производства, сейчас ее обследуют специалисты, рассказал... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T05:20
2024-02-20T05:20
2024-02-20T05:20
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинские военные, хаотично отступая из Авдеевки, оставили в городе технику, в том числе иностранного производства, сейчас ее обследуют специалисты, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. "Военной техники, боеприпасов, вооружений достаточно много противник бросил в Авдеевке. Сейчас это все будут обследовать, потому что что-то могли подбросить специально, заминировав. Иностранная техника тоже присутствует, есть брошенная бронетехника, полученная от натовских стран. То же самое по реактивным гранатометам, которые были еще давно поставлены (на Украину - ред.). Хотя в основном это, конечно, техника советского производства", - сказал собеседник агентства. По его словам, пока сложно оценить количество такой техники, потому что "ежечасно" российские военные находят новые образцы. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки российских войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны. Общая площадь освобожденной территории составила около 32 квадратных километров. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.
https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928364248.html
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Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Ян Гагин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ бросили иностранную бронетехнику в Авдеевке, заявил Гагин
Гагин: ВСУ при отступлении из Авдеевки бросили иностранную бронетехнику