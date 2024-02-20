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В Минобороны рассказали об иностранных наемниках, находившихся в Авдеевке - РИА Новости, 20.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928365548.html
В Минобороны рассказали об иностранных наемниках, находившихся в Авдеевке
В Минобороны рассказали об иностранных наемниках, находившихся в Авдеевке - РИА Новости, 20.02.2024
В Минобороны рассказали об иностранных наемниках, находившихся в Авдеевке
Канадские и грузинские наемники были вместе "азовцами"* в Авдеевке перед бегством, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T05:11
2024-02-20T05:11
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
канада
александр сырский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Канадские и грузинские наемники были вместе "азовцами"* в Авдеевке перед бегством, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство публикует новое видео из недавно освобожденного города, на котором штурмовики группировки войск "Центр" показывают позиции ВСУ в районе железнодорожного вокзала Авдеевки. По словам российских военных, эти позиции пытались удерживать боевики украинского националистического подразделения – 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе "Азова"*. "На оборудованном опорном пункте были обнаружены холодильные камеры для продуктов, места подзарядки аккумуляторов, мастерская, запасы импортных лекарств и продовольствия, в том числе сухпайки канадского производства, принадлежавшие иностранным наемникам из Канады и Грузии. На территории опорного пункта были найдены неиспользованные патроны импортного производства, а в соседнем здании – склад боеприпасов производства США и Чехии к 120-миллиметровым минометам", – говорится в сообщении. "По допросу командира роты "азовского"* батальона, их было порядка десяти человек – канадцев. И были еще грузины. Это наемные войска", – рассказал один из военных штурмового подразделения группировки "Центр". Другой военный с позывным "ХМАО" также рассказал о допросе украинского боевика. "Рассказал, что здесь принимали участие канадские наемники. Мы узнали много интересной информации о местоположении противника и начали действовать дальше, согласно этой информации. Наши ребята, наши штурмовики сделали свою работу ответственно, достойно. Гордимся своим делом!" – сказал он. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Российская группировка войск "Центр" 17 февраля полностью освободила Авдеевку.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928365409.html
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авдеевка, россия, канада, александр сырский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Канада, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Минобороны рассказали об иностранных наемниках, находившихся в Авдеевке

МО: в Авдеевке вместе с "азовцами"* находились канадские и грузинские наемники

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Канадские и грузинские наемники были вместе "азовцами"* в Авдеевке перед бегством, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство публикует новое видео из недавно освобожденного города, на котором штурмовики группировки войск "Центр" показывают позиции ВСУ в районе железнодорожного вокзала Авдеевки. По словам российских военных, эти позиции пытались удерживать боевики украинского националистического подразделения – 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе "Азова"*.
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"На оборудованном опорном пункте были обнаружены холодильные камеры для продуктов, места подзарядки аккумуляторов, мастерская, запасы импортных лекарств и продовольствия, в том числе сухпайки канадского производства, принадлежавшие иностранным наемникам из Канады и Грузии. На территории опорного пункта были найдены неиспользованные патроны импортного производства, а в соседнем здании – склад боеприпасов производства США и Чехии к 120-миллиметровым минометам", – говорится в сообщении.
"По допросу командира роты "азовского"* батальона, их было порядка десяти человек – канадцев. И были еще грузины. Это наемные войска", – рассказал один из военных штурмового подразделения группировки "Центр".
Другой военный с позывным "ХМАО" также рассказал о допросе украинского боевика.
"Рассказал, что здесь принимали участие канадские наемники. Мы узнали много интересной информации о местоположении противника и начали действовать дальше, согласно этой информации. Наши ребята, наши штурмовики сделали свою работу ответственно, достойно. Гордимся своим делом!" – сказал он.
В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Российская группировка войск "Центр" 17 февраля полностью освободила Авдеевку.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияКанадаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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