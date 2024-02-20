https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928365409.html

Минобороны показало видео первого общения солдат с жителями Авдеевки

Минобороны показало видео первого общения солдат с жителями Авдеевки - РИА Новости, 20.02.2024

Минобороны показало видео первого общения солдат с жителями Авдеевки

Минобороны России показало видео, на котором российские военные, вошедшие в Авдеевку, впервые общаются с местными жителями, получившими возможность налаживать... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T05:07

2024-02-20T05:07

2024-02-20T05:07

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928292757_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_36c973b02210f175b61f5f5299879526.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минобороны России показало видео, на котором российские военные, вошедшие в Авдеевку, впервые общаются с местными жителями, получившими возможность налаживать мирную жизнь. Видео начинается с того, как два броневика едут по городу. Видны разрушенные здания и автомобили, слышен грохот снарядов. Как подчеркнули в Минобороны, оставшиеся в городе гражданские говорят, что после бегства ВСУ из города они смогли выйти из подвалов и спокойно пополнить запасы воды, которая в городе в большом дефиците. "Было очень страшно. Мы же в подвалах живем. Раньше могли выйти по воду, только когда затишье наступало, пригнувшись ... А позавчера вышли, увидели военных, не понимаем, кто это. А тут смотрю, красные ленточки, даже глазам своим не поверили. Мы очень рады, что вы пришли, очень рады!" - приводит МО РФ слова местной жительницы Татьяны. Жители Авдеевки рассказали российским военным, что благодаря их стремительному наступлению украинские солдаты не успели взорвать большинство из уцелевших зданий, и отдельные объекты инфраструктуры остались не поврежденными.

https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928361842.html

https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928364248.html

авдеевка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, общество