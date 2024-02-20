https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928365409.html
Минобороны показало видео первого общения солдат с жителями Авдеевки
Минобороны показало видео первого общения солдат с жителями Авдеевки - РИА Новости, 20.02.2024
Минобороны показало видео первого общения солдат с жителями Авдеевки
Минобороны России показало видео, на котором российские военные, вошедшие в Авдеевку, впервые общаются с местными жителями, получившими возможность налаживать... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T05:07
2024-02-20T05:07
2024-02-20T05:07
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минобороны России показало видео, на котором российские военные, вошедшие в Авдеевку, впервые общаются с местными жителями, получившими возможность налаживать мирную жизнь. Видео начинается с того, как два броневика едут по городу. Видны разрушенные здания и автомобили, слышен грохот снарядов. Как подчеркнули в Минобороны, оставшиеся в городе гражданские говорят, что после бегства ВСУ из города они смогли выйти из подвалов и спокойно пополнить запасы воды, которая в городе в большом дефиците. "Было очень страшно. Мы же в подвалах живем. Раньше могли выйти по воду, только когда затишье наступало, пригнувшись ... А позавчера вышли, увидели военных, не понимаем, кто это. А тут смотрю, красные ленточки, даже глазам своим не поверили. Мы очень рады, что вы пришли, очень рады!" - приводит МО РФ слова местной жительницы Татьяны. Жители Авдеевки рассказали российским военным, что благодаря их стремительному наступлению украинские солдаты не успели взорвать большинство из уцелевших зданий, и отдельные объекты инфраструктуры остались не поврежденными.
https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928361842.html
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авдеевка, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Общество
Минобороны показало видео первого общения солдат с жителями Авдеевки
Минобороны показало видео первого общения военнослужащих с жителями Авдеевки
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Минобороны России показало видео, на котором российские военные, вошедшие в Авдеевку, впервые общаются с местными жителями, получившими возможность налаживать мирную жизнь.
Видео начинается с того, как два броневика едут по городу. Видны разрушенные здания и автомобили, слышен грохот снарядов.
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Как подчеркнули в Минобороны, оставшиеся в городе гражданские говорят, что после бегства ВСУ
из города они смогли выйти из подвалов и спокойно пополнить запасы воды, которая в городе в большом дефиците.
"Было очень страшно. Мы же в подвалах живем. Раньше могли выйти по воду, только когда затишье наступало, пригнувшись ... А позавчера вышли, увидели военных, не понимаем, кто это. А тут смотрю, красные ленточки, даже глазам своим не поверили. Мы очень рады, что вы пришли, очень рады!" - приводит МО РФ слова местной жительницы Татьяны.
Жители Авдеевки рассказали российским военным, что благодаря их стремительному наступлению украинские солдаты не успели взорвать большинство из уцелевших зданий, и отдельные объекты инфраструктуры остались не поврежденными.
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