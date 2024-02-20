https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928364248.html
В ДНР рассказали, сколько уйдет времени на разминирование Авдеевки
В ДНР рассказали, сколько уйдет времени на разминирование Авдеевки - РИА Новости, 20.02.2024
В ДНР рассказали, сколько уйдет времени на разминирование Авдеевки
Существенная часть строений в освобожденной Авдеевке получила повреждения в результате боевых действий, а на разминирование города потребуются месяцы, сообщил... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T04:18
2024-02-20T04:18
2024-02-20T04:18
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Существенная часть строений в освобожденной Авдеевке получила повреждения в результате боевых действий, а на разминирование города потребуются месяцы, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. "Что касается зданий, существенная часть города повреждена. Существенная часть коммуникаций и социальных объектов - она либо повреждена, либо заминирована, потому что противник, отступая, хотя и спешно, в любом случае заминировал очень много. Сейчас там работают военные. Там очень много неразорвавшихся снарядов. То есть полное разминирование города, для того чтобы начать как-то восстанавливать его, может занять несколько месяцев", - рассказал собеседник агентства. "Я считаю, что город будет восстановлен и вернутся его жители", - добавил он. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны России сообщило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Подразделения группировки российских войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны. Общая площадь освобожденной территории составила около 32 квадратных километров. Противник потерял более 1500 военнослужащих.
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В ДНР рассказали, сколько уйдет времени на разминирование Авдеевки
Гагин: много зданий в Авдеевке были повреждены, на разминирование уйдут месяцы