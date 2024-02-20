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В Башкирии скорая столкнулась с тепловозом, пациентка погибла - РИА Новости, 20.02.2024
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21:21 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/avariya-1928587809.html
В Башкирии скорая столкнулась с тепловозом, пациентка погибла
В Башкирии скорая столкнулась с тепловозом, пациентка погибла - РИА Новости, 20.02.2024
В Башкирии скорая столкнулась с тепловозом, пациентка погибла
Водитель скорой помощи на железнодорожном переезде в Башкирии выехал на запрещающий знак светофора перед тепловозом из-за того, что торопился доставить пациента РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T21:21
2024-02-20T21:21
происшествия
стерлитамак
россия
авто
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 20 фев – РИА Новости. Водитель скорой помощи на железнодорожном переезде в Башкирии выехал на запрещающий знак светофора перед тепловозом из-за того, что торопился доставить пациента в больницу, сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК. Ранее в ГУ МЧС по Башкирии сообщали, что в городе Стерлитамаке на железнодорожном переезде автомобиль скорой помощи столкнулся с тепловозом. В результате аварии погибла пациентка 1956 года рождения, пострадали четверо: два фельдшера, водитель скорой и сопровождающий пациентку. Следователи центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК сообщают, что по факту столкновения тепловоза и автомобиля скорой помощи проводят проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). "Машинист тепловоза применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Предварительно, причиной происшествия послужило то, что водитель автомобиля скорой помощи, торопясь доставить пациента в медицинское учреждение допустил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора", - говорится в релизе следователей. В пресс-службе Куйбышевской железной дороги по республике сообщили, что локомотивная бригада при аварии не пострадала. "На движение пассажирских и пригородных поездов ДТП не повлияло", - уточняет пресс-служба.
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происшествия, стерлитамак, россия, авто, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Стерлитамак, Россия, Авто, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии скорая столкнулась с тепловозом, пациентка погибла

СК: в Башкирии скорая выехала перед тепловозом, пациентка погибла

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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УФА, 20 фев – РИА Новости. Водитель скорой помощи на железнодорожном переезде в Башкирии выехал на запрещающий знак светофора перед тепловозом из-за того, что торопился доставить пациента в больницу, сообщили в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.
Ранее в ГУ МЧС по Башкирии сообщали, что в городе Стерлитамаке на железнодорожном переезде автомобиль скорой помощи столкнулся с тепловозом. В результате аварии погибла пациентка 1956 года рождения, пострадали четверо: два фельдшера, водитель скорой и сопровождающий пациентку.
Следователи центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК сообщают, что по факту столкновения тепловоза и автомобиля скорой помощи проводят проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
"Машинист тепловоза применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось. Предварительно, причиной происшествия послужило то, что водитель автомобиля скорой помощи, торопясь доставить пациента в медицинское учреждение допустил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора", - говорится в релизе следователей.
В пресс-службе Куйбышевской железной дороги по республике сообщили, что локомотивная бригада при аварии не пострадала. "На движение пассажирских и пригородных поездов ДТП не повлияло", - уточняет пресс-служба.
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ПроисшествияСтерлитамакРоссияАвтоСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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