https://ria.ru/20240220/aurus-1928416024.html

В Южной Корее отреагировали на подарок Путина Ким Чен Ыну

В Южной Корее отреагировали на подарок Путина Ким Чен Ыну - РИА Новости, 20.02.2024

В Южной Корее отреагировали на подарок Путина Ким Чен Ыну

Правительство Южной Кореи внимательно следит за развитием обменов и сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая недавнее получение лидером КНДР Ким... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:54

2024-02-20T11:54

2024-02-20T23:53

в мире

россия

южная корея

ким чен ын

владимир путин

ким е чжон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840061254_0:21:3256:1852_1920x0_80_0_0_333efdb8611d5ffba51fabfe694d9d74.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правительство Южной Кореи внимательно следит за развитием обменов и сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая недавнее получение лидером КНДР Ким Чен Ыном российского автомобиля Aurus, и рассчитывает, что они не будут нарушать санкций Совета Безопасности ООН, заявил официальный представитель МИД Республики Корея Им Су Сок. "Что касается (сообщений) о том, что недавно президент (РФ Владимир) Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль, то у всех государств-членов ООН есть обязанность строго соблюдать санкции Совета Безопасности против Северной Кореи... Правительство внимательно следит за тенденциями в исполнении резолюций Совбеза. Мы продолжим в сотрудничестве с международным сообществом прикладывать постоянные дипломатические усилия для добросовестного выполнения резолюций СБ ООН", - заявил в ходе регулярного брифинга представитель МИД Южной Кореи. Он напомнил, что резолюции Совбеза запрещают прямую или косвенную поставку, продажу или передачу любых транспортных средств, соответствующих кодам 86 - 89 Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, вне зависимости от страны происхождения, и в эту категорию попадают дорогостоящие легковые автомобили. Им Су Сок также отметил, что Сеул внимательно следит за активизировавшимися в последнее время обменами и сотрудничеством между РФ и КНДР, которые осуществляющимися в самых разных сферах, повторив базовую позицию южнокорейского правительства о том, что взаимодействие должно вестись при соблюдении санкционного режима, а также вносить вклад в мир и стабильность на Корейском полуострове. Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 18 февраля получил в подарок от президента РФ Владимира Путина личный автомобиль российского производства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что был подарен автомобиль Aurus. По данным ЦТАК, подарок от российской стороны принимали секретарь центрального комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, которые сопровождали Ким Чен Ына в его поездке по России в сентябре 2023 года. В ходе саммита на космодроме Восточный Владимир Путин, уже несколько лет использующий Aurus в качестве служебного автомобиля, тогда продемонстрировал этот лимузин Ким Чен Ыну, лидеры двух стран вместе посидели на его заднем сидении. Принимая подарок президента РФ, Ким Ё Чжон заявила, что он служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран. Она также передала российской стороне благодарность Путину от Ким Чен Ына.

https://ria.ru/20240209/aurus-1926332345.html

https://ria.ru/20231214/aurus-1915807913.html

россия

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, южная корея, ким чен ын, владимир путин, ким е чжон