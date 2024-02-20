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В Южной Корее отреагировали на подарок Путина Ким Чен Ыну - РИА Новости, 20.02.2024
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11:54 20.02.2024 (обновлено: 23:53 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/aurus-1928416024.html
В Южной Корее отреагировали на подарок Путина Ким Чен Ыну
В Южной Корее отреагировали на подарок Путина Ким Чен Ыну - РИА Новости, 20.02.2024
В Южной Корее отреагировали на подарок Путина Ким Чен Ыну
Правительство Южной Кореи внимательно следит за развитием обменов и сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая недавнее получение лидером КНДР Ким... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:54
2024-02-20T23:53
в мире
россия
южная корея
ким чен ын
владимир путин
ким е чжон
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правительство Южной Кореи внимательно следит за развитием обменов и сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая недавнее получение лидером КНДР Ким Чен Ыном российского автомобиля Aurus, и рассчитывает, что они не будут нарушать санкций Совета Безопасности ООН, заявил официальный представитель МИД Республики Корея Им Су Сок. "Что касается (сообщений) о том, что недавно президент (РФ Владимир) Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль, то у всех государств-членов ООН есть обязанность строго соблюдать санкции Совета Безопасности против Северной Кореи... Правительство внимательно следит за тенденциями в исполнении резолюций Совбеза. Мы продолжим в сотрудничестве с международным сообществом прикладывать постоянные дипломатические усилия для добросовестного выполнения резолюций СБ ООН", - заявил в ходе регулярного брифинга представитель МИД Южной Кореи. Он напомнил, что резолюции Совбеза запрещают прямую или косвенную поставку, продажу или передачу любых транспортных средств, соответствующих кодам 86 - 89 Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, вне зависимости от страны происхождения, и в эту категорию попадают дорогостоящие легковые автомобили. Им Су Сок также отметил, что Сеул внимательно следит за активизировавшимися в последнее время обменами и сотрудничеством между РФ и КНДР, которые осуществляющимися в самых разных сферах, повторив базовую позицию южнокорейского правительства о том, что взаимодействие должно вестись при соблюдении санкционного режима, а также вносить вклад в мир и стабильность на Корейском полуострове. Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 18 февраля получил в подарок от президента РФ Владимира Путина личный автомобиль российского производства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что был подарен автомобиль Aurus. По данным ЦТАК, подарок от российской стороны принимали секретарь центрального комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, которые сопровождали Ким Чен Ына в его поездке по России в сентябре 2023 года. В ходе саммита на космодроме Восточный Владимир Путин, уже несколько лет использующий Aurus в качестве служебного автомобиля, тогда продемонстрировал этот лимузин Ким Чен Ыну, лидеры двух стран вместе посидели на его заднем сидении. Принимая подарок президента РФ, Ким Ё Чжон заявила, что он служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран. Она также передала российской стороне благодарность Путину от Ким Чен Ына.
https://ria.ru/20240209/aurus-1926332345.html
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в мире, россия, южная корея, ким чен ын, владимир путин, ким е чжон
В мире, Россия, Южная Корея, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Ким Е Чжон
В Южной Корее отреагировали на подарок Путина Ким Чен Ыну

МИД Южной Кореи: Сеул следит за ситуацией с получением Aurus Ким Чен Ыном

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Aurus
Автомобиль Aurus - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Автомобиль Aurus. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Правительство Южной Кореи внимательно следит за развитием обменов и сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая недавнее получение лидером КНДР Ким Чен Ыном российского автомобиля Aurus, и рассчитывает, что они не будут нарушать санкций Совета Безопасности ООН, заявил официальный представитель МИД Республики Корея Им Су Сок.
«
"Что касается (сообщений) о том, что недавно президент (РФ Владимир) Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль, то у всех государств-членов ООН есть обязанность строго соблюдать санкции Совета Безопасности против Северной Кореи... Правительство внимательно следит за тенденциями в исполнении резолюций Совбеза. Мы продолжим в сотрудничестве с международным сообществом прикладывать постоянные дипломатические усилия для добросовестного выполнения резолюций СБ ООН", - заявил в ходе регулярного брифинга представитель МИД Южной Кореи.
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Он напомнил, что резолюции Совбеза запрещают прямую или косвенную поставку, продажу или передачу любых транспортных средств, соответствующих кодам 86 - 89 Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, вне зависимости от страны происхождения, и в эту категорию попадают дорогостоящие легковые автомобили.
Им Су Сок также отметил, что Сеул внимательно следит за активизировавшимися в последнее время обменами и сотрудничеством между РФ и КНДР, которые осуществляющимися в самых разных сферах, повторив базовую позицию южнокорейского правительства о том, что взаимодействие должно вестись при соблюдении санкционного режима, а также вносить вклад в мир и стабильность на Корейском полуострове.
Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 18 февраля получил в подарок от президента РФ Владимира Путина личный автомобиль российского производства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что был подарен автомобиль Aurus. По данным ЦТАК, подарок от российской стороны принимали секретарь центрального комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон, которые сопровождали Ким Чен Ына в его поездке по России в сентябре 2023 года.
В ходе саммита на космодроме Восточный Владимир Путин, уже несколько лет использующий Aurus в качестве служебного автомобиля, тогда продемонстрировал этот лимузин Ким Чен Ыну, лидеры двух стран вместе посидели на его заднем сидении. Принимая подарок президента РФ, Ким Ё Чжон заявила, что он служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран. Она также передала российской стороне благодарность Путину от Ким Чен Ына.
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