Методы работы Ассанжа отличались от журналистских, заявил Госдеп
Миллер: методы работы Ассанжа отличались от репортерских
Джулиан Ассанж. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер на вопрос о том, считают ли США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа журналистом, заявил, что его методы работы отличались от репортерских.
"Я должен отказаться от детальных комментариев, но я скажу в общем, что никогда не слышал, чтобы журналист называл законной практикой помогать источнику взламывать государственный компьютер, чтобы украсть информацию. Взламывать что-либо для кражи государственной информации не является законной журналистской работой", - сказал Миллер на брифинге в ответ на соответствующий вопрос.
Миллер заявил, что не может давать комментарии о ситуации, поскольку вопрос с экстрадицией находится в процессе рассмотрения.
Высокий суд Лондона во вторник начал двухдневные слушания, в рамках которых будет определено, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США.
Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека.
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.