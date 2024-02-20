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Методы работы Ассанжа отличались от журналистских, заявил Госдеп - РИА Новости, 20.02.2024
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23:07 20.02.2024
https://ria.ru/20240220/assanzh-1928603982.html
Методы работы Ассанжа отличались от журналистских, заявил Госдеп
Методы работы Ассанжа отличались от журналистских, заявил Госдеп - РИА Новости, 20.02.2024
Методы работы Ассанжа отличались от журналистских, заявил Госдеп
Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер на вопрос о том, считают ли США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа журналистом, заявил, что его методы работы РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T23:07
2024-02-20T23:07
в мире
сша
лондон
багдад (город)
джулиан ассанж
европейский суд
wikileaks
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер на вопрос о том, считают ли США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа журналистом, заявил, что его методы работы отличались от репортерских. "Я должен отказаться от детальных комментариев, но я скажу в общем, что никогда не слышал, чтобы журналист называл законной практикой помогать источнику взламывать государственный компьютер, чтобы украсть информацию. Взламывать что-либо для кражи государственной информации не является законной журналистской работой", - сказал Миллер на брифинге в ответ на соответствующий вопрос. Миллер заявил, что не может давать комментарии о ситуации, поскольку вопрос с экстрадицией находится в процессе рассмотрения. Высокий суд Лондона во вторник начал двухдневные слушания, в рамках которых будет определено, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
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в мире, сша, лондон, багдад (город), джулиан ассанж, европейский суд, wikileaks
В мире, США, Лондон, Багдад (город), Джулиан Ассанж, Европейский суд, WikiLeaks
Методы работы Ассанжа отличались от журналистских, заявил Госдеп

Миллер: методы работы Ассанжа отличались от репортерских

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Джулиан Ассанж. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер на вопрос о том, считают ли США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа журналистом, заявил, что его методы работы отличались от репортерских.
"Я должен отказаться от детальных комментариев, но я скажу в общем, что никогда не слышал, чтобы журналист называл законной практикой помогать источнику взламывать государственный компьютер, чтобы украсть информацию. Взламывать что-либо для кражи государственной информации не является законной журналистской работой", - сказал Миллер на брифинге в ответ на соответствующий вопрос.
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Миллер заявил, что не может давать комментарии о ситуации, поскольку вопрос с экстрадицией находится в процессе рассмотрения.
Высокий суд Лондона во вторник начал двухдневные слушания, в рамках которых будет определено, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США.
Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека.
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Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.
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В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
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