https://ria.ru/20240220/assanzh-1928530949.html
Сноуден призвал не молчать о ситуации с Ассанжем
Сноуден призвал не молчать о ситуации с Ассанжем - РИА Новости, 20.02.2024
Сноуден призвал не молчать о ситуации с Ассанжем
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден считает, что Британия не имеет права выдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа США, так как соглашение об... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T17:26
2024-02-20T17:26
2024-02-20T17:57
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эдвард сноуден
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден считает, что Британия не имеет права выдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа США, так как соглашение об экстрадиции между Лондоном и Вашингтоном запрещает передачу политических заключенных, он называет то, что процесс по этому делу в Британии тем не менее продолжается, возмутительным. Ранее на сайте британского правительства был опубликован список дел к слушанию, из него следует, что Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США. "Возмутительная часть многолетнего "судебного разбирательства" в Британии для приговора Джулиана Ассанжа к смерти в американских подземельях заключается в том, что жертва его "преступления" (журналистики) - это государство, а не человек, что попадает под описание политического преступления, которые запрещены в соглашении об экстрадиции между США и Великобританией", - написал Сноуден в соцсети X. Также Сноуден призвал не молчать о ситуации с Ассанжем, так как его "все еще можно спасти" и "повлиять на итог". Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
https://ria.ru/20240220/assanzh-1928535908.html
https://ria.ru/20240206/assanzh-1925715174.html
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в мире, сша, лондон, вашингтон (штат), джулиан ассанж, wikileaks, эдвард сноуден, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, США, Лондон, Вашингтон (штат), Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Эдвард Сноуден, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Сноуден призвал не молчать о ситуации с Ассанжем
Сноуден считает, что Британия не имеет права выдавать Ассанжа
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден считает
, что Британия не имеет права выдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа США, так как соглашение об экстрадиции между Лондоном и Вашингтоном запрещает передачу политических заключенных, он называет то, что процесс по этому делу в Британии тем не менее продолжается, возмутительным.
Ранее на сайте британского правительства был опубликован список дел к слушанию, из него следует, что Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США.
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"Возмутительная часть многолетнего "судебного разбирательства" в Британии для приговора Джулиана Ассанжа к смерти в американских подземельях заключается в том, что жертва его "преступления" (журналистики) - это государство, а не человек, что попадает под описание политического преступления, которые запрещены в соглашении об экстрадиции между США и Великобританией", - написал Сноуден в соцсети X.
Также Сноуден призвал не молчать о ситуации с Ассанжем, так как его "все еще можно спасти" и "повлиять на итог".
Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека.
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
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Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
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