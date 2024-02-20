https://ria.ru/20240220/assanzh-1928521722.html

СМИ: защита Ассанжа призвала суд рассмотреть улики о планах ЦРУ убить его

СМИ: защита Ассанжа призвала суд рассмотреть улики о планах ЦРУ убить его - РИА Новости, 20.02.2024

СМИ: защита Ассанжа призвала суд рассмотреть улики о планах ЦРУ убить его

Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала Высокий суд Лондона принять к рассмотрению доказательства того, что ЦРУ планировало похитить или убить... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:55

2024-02-20T16:55

2024-02-20T17:49

в мире

сша

лондон

багдад (город)

дональд трамп

джулиан ассанж

центральное разведывательное управление (цру)

европейский суд

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала Высокий суд Лондона принять к рассмотрению доказательства того, что ЦРУ планировало похитить или убить его, пишет в соцсети X издание Declassified UK, занимающееся расследовательской журналистикой. "Защита Ассанжа теперь перешла к доказательствам планов ЦРУ похитить или убить Ассанжа и подчеркивает, что это должно рассматриваться судом", — говорится в посте.Адвокаты утверждают, что высокопоставленные сотрудники ЦРУ и администрации США запрашивали для этих целей "детальные планы и схемы". По их словам, Дональд Трамп в бытность президентом якобы сам просил информацию о том, как это можно сделать, отмечает издание. Раньше суд не рассматривал подобные доказательства, напоминают защитники.Высокий суд Лондона 20 февраля начал двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США.В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют по 18 пунктам, ему грозит в общей сложности 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его выдачи в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека. Дело АссанжаАвстралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году после начала работы сайта WikiLeaks. Он публиковал там материалы об убийствах американскими военными мирных жителей во время военных операций в Афганистане и Ираке, условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе, а также 250 тысяч американских документов дипломатического характера.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США, с тех пор он находится в тюрьме строгого режима Белмарш.В июне 2022-го тогдашний министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанж в США после того, как британские суды решили, что выдача не будет представлять угрозу для жизни журналиста.В июне 2023 года Ассанж подал последнее прошение в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи, отклонившего апелляцию на ордер о его экстрадиции по всем пунктам.

https://ria.ru/20240206/assanzh-1925715174.html

https://ria.ru/20240214/kartiny-1927211359.html

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928458438.html

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928452943.html

сша

лондон

багдад (город)

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в мире, сша, лондон, багдад (город), дональд трамп, джулиан ассанж, центральное разведывательное управление (цру), европейский суд