СМИ: защита Ассанжа призвала суд рассмотреть улики о планах ЦРУ убить его
Declassified UK: защита Ассанжа призвала рассмотреть улики о плане ЦРУ убить его
Джулиан Ассанж. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала Высокий суд Лондона принять к рассмотрению доказательства того, что ЦРУ планировало похитить или убить его, пишет в соцсети X издание Declassified UK, занимающееся расследовательской журналистикой.
"Защита Ассанжа теперь перешла к доказательствам планов ЦРУ похитить или убить Ассанжа и подчеркивает, что это должно рассматриваться судом", — говорится в посте.
Адвокаты утверждают, что высокопоставленные сотрудники ЦРУ и администрации США запрашивали для этих целей "детальные планы и схемы". По их словам, Дональд Трамп в бытность президентом якобы сам просил информацию о том, как это можно сделать, отмечает издание.
Раньше суд не рассматривал подобные доказательства, напоминают защитники.
Высокий суд Лондона 20 февраля начал двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США.
В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют по 18 пунктам, ему грозит в общей сложности 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его выдачи в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека.
Дело Ассанжа
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году после начала работы сайта WikiLeaks. Он публиковал там материалы об убийствах американскими военными мирных жителей во время военных операций в Афганистане и Ираке, условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе, а также 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США, с тех пор он находится в тюрьме строгого режима Белмарш.
В июне 2022-го тогдашний министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанж в США после того, как британские суды решили, что выдача не будет представлять угрозу для жизни журналиста.
В июне 2023 года Ассанж подал последнее прошение в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи, отклонившего апелляцию на ордер о его экстрадиции по всем пунктам.