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СМИ: защита Ассанжа призвала суд рассмотреть улики о планах ЦРУ убить его - РИА Новости, 20.02.2024
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16:55 20.02.2024 (обновлено: 17:49 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/assanzh-1928521722.html
СМИ: защита Ассанжа призвала суд рассмотреть улики о планах ЦРУ убить его
СМИ: защита Ассанжа призвала суд рассмотреть улики о планах ЦРУ убить его - РИА Новости, 20.02.2024
СМИ: защита Ассанжа призвала суд рассмотреть улики о планах ЦРУ убить его
Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала Высокий суд Лондона принять к рассмотрению доказательства того, что ЦРУ планировало похитить или убить... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T16:55
2024-02-20T17:49
в мире
сша
лондон
багдад (город)
дональд трамп
джулиан ассанж
центральное разведывательное управление (цру)
европейский суд
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала Высокий суд Лондона принять к рассмотрению доказательства того, что ЦРУ планировало похитить или убить его, пишет в соцсети X издание Declassified UK, занимающееся расследовательской журналистикой. "Защита Ассанжа теперь перешла к доказательствам планов ЦРУ похитить или убить Ассанжа и подчеркивает, что это должно рассматриваться судом", — говорится в посте.Адвокаты утверждают, что высокопоставленные сотрудники ЦРУ и администрации США запрашивали для этих целей "детальные планы и схемы". По их словам, Дональд Трамп в бытность президентом якобы сам просил информацию о том, как это можно сделать, отмечает издание. Раньше суд не рассматривал подобные доказательства, напоминают защитники.Высокий суд Лондона 20 февраля начал двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США.В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют по 18 пунктам, ему грозит в общей сложности 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его выдачи в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека. Дело АссанжаАвстралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году после начала работы сайта WikiLeaks. Он публиковал там материалы об убийствах американскими военными мирных жителей во время военных операций в Афганистане и Ираке, условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе, а также 250 тысяч американских документов дипломатического характера.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США, с тех пор он находится в тюрьме строгого режима Белмарш.В июне 2022-го тогдашний министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанж в США после того, как британские суды решили, что выдача не будет представлять угрозу для жизни журналиста.В июне 2023 года Ассанж подал последнее прошение в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи, отклонившего апелляцию на ордер о его экстрадиции по всем пунктам.
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в мире, сша, лондон, багдад (город), дональд трамп, джулиан ассанж, центральное разведывательное управление (цру), европейский суд
В мире, США, Лондон, Багдад (город), Дональд Трамп, Джулиан Ассанж, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Европейский суд
СМИ: защита Ассанжа призвала суд рассмотреть улики о планах ЦРУ убить его

Declassified UK: защита Ассанжа призвала рассмотреть улики о плане ЦРУ убить его

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Джулиан Ассанж. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала Высокий суд Лондона принять к рассмотрению доказательства того, что ЦРУ планировало похитить или убить его, пишет в соцсети X издание Declassified UK, занимающееся расследовательской журналистикой.
"Защита Ассанжа теперь перешла к доказательствам планов ЦРУ похитить или убить Ассанжа и подчеркивает, что это должно рассматриваться судом", — говорится в посте.
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Адвокаты утверждают, что высокопоставленные сотрудники ЦРУ и администрации США запрашивали для этих целей "детальные планы и схемы". По их словам, Дональд Трамп в бытность президентом якобы сам просил информацию о том, как это можно сделать, отмечает издание.
Раньше суд не рассматривал подобные доказательства, напоминают защитники.
Высокий суд Лондона 20 февраля начал двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США.
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В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют по 18 пунктам, ему грозит в общей сложности 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его выдачи в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека.

Дело Ассанжа

Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году после начала работы сайта WikiLeaks. Он публиковал там материалы об убийствах американскими военными мирных жителей во время военных операций в Афганистане и Ираке, условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе, а также 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США, с тех пор он находится в тюрьме строгого режима Белмарш.
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В июне 2022-го тогдашний министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанж в США после того, как британские суды решили, что выдача не будет представлять угрозу для жизни журналиста.
В июне 2023 года Ассанж подал последнее прошение в Высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи, отклонившего апелляцию на ордер о его экстрадиции по всем пунктам.
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