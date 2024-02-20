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Адвокат Ассанжа заявил, что его дело относится ко всем журналистам в мире - РИА Новости, 20.02.2024
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15:07 20.02.2024 (обновлено: 16:43 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/assanzh-1928490086.html
Адвокат Ассанжа заявил, что его дело относится ко всем журналистам в мире
Адвокат Ассанжа заявил, что его дело относится ко всем журналистам в мире - РИА Новости, 20.02.2024
Адвокат Ассанжа заявил, что его дело относится ко всем журналистам в мире
Дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа касается всех журналистов в мире, заявила его адвокат Дженнифер Робинсон. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:07
2024-02-20T16:43
в мире
лондон
сша
джулиан ассанж
европейский суд
wikileaks
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа касается всех журналистов в мире, заявила его адвокат Дженнифер Робинсон. Ранее на сайте британского правительства был опубликован список дел к слушанию, из него следует, что Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США. "Речь идет о защите свободы слова. Дело Джулиана Ассанжа не о самом Джулиане, а обо всех журналистах в этой стране и в мире", – сказала она на акции в поддержку Ассанжа, которая проходит перед зданием Высокого суда в Лондоне. Трансляция велась на YouTube-канале движения "Свободу Ассанжу". Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
https://ria.ru/20240206/assanzh-1925715174.html
https://ria.ru/20240220/assanzh-1928458438.html
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в мире, лондон, сша, джулиан ассанж, европейский суд, wikileaks
В мире, Лондон, США, Джулиан Ассанж, Европейский суд, WikiLeaks
Адвокат Ассанжа заявил, что его дело относится ко всем журналистам в мире

Адвокат Ассанжа: дело основателя WikiLeaks относится ко всем журналистам в мире

© РИА Новости / Денис ВорошиловДжулиана Ассанж
Джулиана Ассанж - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Джулиана Ассанж. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа касается всех журналистов в мире, заявила его адвокат Дженнифер Робинсон.
Ранее на сайте британского правительства был опубликован список дел к слушанию, из него следует, что Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США.
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"Речь идет о защите свободы слова. Дело Джулиана Ассанжа не о самом Джулиане, а обо всех журналистах в этой стране и в мире", – сказала она на акции в поддержку Ассанжа, которая проходит перед зданием Высокого суда в Лондоне. Трансляция велась на YouTube-канале движения "Свободу Ассанжу".
Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека.
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
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Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
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В миреЛондонСШАДжулиан АссанжЕвропейский судWikiLeaks
 
 
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