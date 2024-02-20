https://ria.ru/20240220/assanzh-1928476682.html

Лидер французских "Патриотов" призвал выйти на акцию в поддержку Ассанжа

Лидер французских "Патриотов" призвал выйти на акцию в поддержку Ассанжа - РИА Новости, 20.02.2024

Лидер французских "Патриотов" призвал выйти на акцию в поддержку Ассанжа

Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал французов выйти на акцию в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T14:37

2024-02-20T14:37

2024-02-20T14:37

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лондон

франция

джулиан ассанж

флориан филиппо

wikileaks

европейский суд

великобритания

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал французов выйти на акцию в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием посольства Австралии во Франции. Ранее на сайте британского правительства был опубликован список дел к слушанию, из которого следует, что Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США. "Это бой за правду, свободу и правосудие!... Важно, чтобы нас было много в субботу 24 февраля перед зданием его страны Австралии", - написал Филиппо. Франции, по мнению Филиппо, давно следовало бы предоставить Ассанжу политическое убежище. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928458438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лондон, франция, джулиан ассанж, флориан филиппо, wikileaks, европейский суд, великобритания