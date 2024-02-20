https://ria.ru/20240220/assanzh-1928476682.html
Лидер французских "Патриотов" призвал выйти на акцию в поддержку Ассанжа
Лидер французских "Патриотов" призвал выйти на акцию в поддержку Ассанжа - РИА Новости, 20.02.2024
Лидер французских "Патриотов" призвал выйти на акцию в поддержку Ассанжа
Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал французов выйти на акцию в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T14:37
2024-02-20T14:37
2024-02-20T14:37
в мире
лондон
франция
джулиан ассанж
флориан филиппо
wikileaks
европейский суд
великобритания
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал французов выйти на акцию в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием посольства Австралии во Франции. Ранее на сайте британского правительства был опубликован список дел к слушанию, из которого следует, что Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США. "Это бой за правду, свободу и правосудие!... Важно, чтобы нас было много в субботу 24 февраля перед зданием его страны Австралии", - написал Филиппо. Франции, по мнению Филиппо, давно следовало бы предоставить Ассанжу политическое убежище. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
https://ria.ru/20240220/assanzh-1928458438.html
https://ria.ru/20240220/assanzh-1928452943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, франция, джулиан ассанж, флориан филиппо, wikileaks, европейский суд, великобритания
В мире, Лондон, Франция, Джулиан Ассанж, Флориан Филиппо, WikiLeaks, Европейский суд, Великобритания
Лидер французских "Патриотов" призвал выйти на акцию в поддержку Ассанжа
Флориан Филиппо призвал выйти на акцию в поддержку Ассанжа в Париже
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X
призвал французов выйти на акцию в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед зданием посольства Австралии во Франции.
Ранее на сайте британского правительства был опубликован список дел к слушанию, из которого следует, что Высокий суд Лондона
начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США
.
Отец Ассанжа обратился к британским властям
"Это бой за правду, свободу и правосудие!... Важно, чтобы нас было много в субботу 24 февраля перед зданием его страны Австралии", - написал Филиппо.
Франции, по мнению Филиппо, давно следовало бы предоставить Ассанжу политическое убежище.
Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд
по правам человека.
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Жена Ассанжа призвала освободить его из тюрьмы
Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора
в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании
Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
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