https://ria.ru/20240220/assanzh-1928458438.html

Отец Ассанжа обратился к британским властям

Отец Ассанжа обратился к британским властям - РИА Новости, 20.02.2024

Отец Ассанжа обратился к британским властям

Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа призывают к тому, чтобы британские власти последовали примеру Австралии, которые оказывают ему политическую... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:51

2024-02-20T13:51

2024-02-20T13:56

в мире

лондон

сша

австралия

джулиан ассанж

европейский суд

wikileaks

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928461222_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71b20c54e9857f3d1fd980a40217dfa7.jpg

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа призывают к тому, чтобы британские власти последовали примеру Австралии, которые оказывают ему политическую поддержку и добиваются его возвращения домой, заявил его отец Джон Шиптон на акции в поддержку Ассанжа, которая проходит перед зданием Высокого суда в Лондоне. Ранее на сайте британского правительства был опубликован список дел к слушанию, из него следует, что Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США. "Мы настаиваем на том, чтобы Соединенное Королевство в своих судебных решениях опиралось на свои законы с той же стойкостью, с таким же мужеством, какое продемонстрировало правительство и народ Австралии, которые подержали нас", – сказал он. Трансляция велась на YouTube-канале движения "Свободу Ассанжу". Власти Австралии оказывают Ассанжу беспрецедентную политическую поддержку и добиваются его возвращения домой, заявила адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон. Парламент Австралии 14 февраля принял заявление, в котором подчеркнул "важность того, чтобы Великобритания и США закрыли это дело и чтобы господин Ассанж мог вернуться домой к своей семье в Австралии". В заявлении, за которое проголосовало 86 депутатов против 42, также говорилось, что и правительство, и оппозиция ранее открыто заявляли, что дело Ассанжа "слишком затянулось". Поддержавший инициативу премьер-министр страны Энтони Альбанезе подчеркнул, что надеется на мирное решение данного вопроса с учетом, того, что он "не должен продолжаться бесконечно". Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.

https://ria.ru/20240214/kartiny-1927211359.html

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928452943.html

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928414307.html

лондон

сша

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лондон, сша, австралия, джулиан ассанж, европейский суд, wikileaks