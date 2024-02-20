https://ria.ru/20240220/assanzh-1928458438.html
Отец Ассанжа обратился к британским властям
Отец Ассанжа обратился к британским властям - РИА Новости, 20.02.2024
Отец Ассанжа обратился к британским властям
Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа призывают к тому, чтобы британские власти последовали примеру Австралии, которые оказывают ему политическую... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:51
2024-02-20T13:51
2024-02-20T13:56
в мире
лондон
сша
австралия
джулиан ассанж
европейский суд
wikileaks
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928461222_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71b20c54e9857f3d1fd980a40217dfa7.jpg
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа призывают к тому, чтобы британские власти последовали примеру Австралии, которые оказывают ему политическую поддержку и добиваются его возвращения домой, заявил его отец Джон Шиптон на акции в поддержку Ассанжа, которая проходит перед зданием Высокого суда в Лондоне. Ранее на сайте британского правительства был опубликован список дел к слушанию, из него следует, что Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США. "Мы настаиваем на том, чтобы Соединенное Королевство в своих судебных решениях опиралось на свои законы с той же стойкостью, с таким же мужеством, какое продемонстрировало правительство и народ Австралии, которые подержали нас", – сказал он. Трансляция велась на YouTube-канале движения "Свободу Ассанжу". Власти Австралии оказывают Ассанжу беспрецедентную политическую поддержку и добиваются его возвращения домой, заявила адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон. Парламент Австралии 14 февраля принял заявление, в котором подчеркнул "важность того, чтобы Великобритания и США закрыли это дело и чтобы господин Ассанж мог вернуться домой к своей семье в Австралии". В заявлении, за которое проголосовало 86 депутатов против 42, также говорилось, что и правительство, и оппозиция ранее открыто заявляли, что дело Ассанжа "слишком затянулось". Поддержавший инициативу премьер-министр страны Энтони Альбанезе подчеркнул, что надеется на мирное решение данного вопроса с учетом, того, что он "не должен продолжаться бесконечно". Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
https://ria.ru/20240214/kartiny-1927211359.html
https://ria.ru/20240220/assanzh-1928452943.html
https://ria.ru/20240220/assanzh-1928414307.html
лондон
сша
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928461222_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f13f073d3886e6d2bee24ce4d381e741.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, сша, австралия, джулиан ассанж, европейский суд, wikileaks
В мире, Лондон, США, Австралия, Джулиан Ассанж, Европейский суд, WikiLeaks
Отец Ассанжа обратился к британским властям
Отец Ассанжа призвал власти Британии поддержать журналиста по примеру Австралии
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости.
Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа призывают к тому, чтобы британские власти последовали примеру Австралии, которые оказывают ему политическую поддержку и добиваются его возвращения домой, заявил его отец Джон Шиптон на акции
в поддержку Ассанжа, которая проходит перед зданием Высокого суда в Лондоне.
Ранее на сайте британского правительства был опубликован список дел к слушанию, из него следует, что Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США.
Художник пригрозил уничтожить 16 картин, если Ассанжа не выпустят
"Мы настаиваем на том, чтобы Соединенное Королевство в своих судебных решениях опиралось на свои законы с той же стойкостью, с таким же мужеством, какое продемонстрировало правительство и народ Австралии, которые подержали нас", – сказал он. Трансляция велась на YouTube-канале движения "Свободу Ассанжу".
Власти Австралии оказывают Ассанжу беспрецедентную политическую поддержку и добиваются его возвращения домой, заявила адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон.
Парламент Австралии 14 февраля принял заявление, в котором подчеркнул "важность того, чтобы Великобритания и США закрыли это дело и чтобы господин Ассанж мог вернуться домой к своей семье в Австралии". В заявлении, за которое проголосовало 86 депутатов против 42, также говорилось, что и правительство, и оппозиция ранее открыто заявляли, что дело Ассанжа "слишком затянулось". Поддержавший инициативу премьер-министр страны Энтони Альбанезе подчеркнул, что надеется на мирное решение данного вопроса с учетом, того, что он "не должен продолжаться бесконечно".
Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека.
Жена Ассанжа призвала освободить его из тюрьмы
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
Союзы журналистов по всему миру призвали США снять обвинения с Ассанжа