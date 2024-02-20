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Жена Ассанжа призвала освободить его из тюрьмы - РИА Новости, 20.02.2024
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13:44 20.02.2024 (обновлено: 16:20 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/assanzh-1928452943.html
Жена Ассанжа призвала освободить его из тюрьмы
Жена Ассанжа призвала освободить его из тюрьмы - РИА Новости, 20.02.2024
Жена Ассанжа призвала освободить его из тюрьмы
Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла на акции в поддержку ее мужа призвала освободить его и пригрозила его преследователям ответственностью. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:44
2024-02-20T16:20
в мире
лондон
сша
джулиан ассанж
wikileaks
европейский суд
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла на акции в поддержку ее мужа призвала освободить его и пригрозила его преследователям ответственностью. Ранее на сайте британского правительства был опубликован список дел к слушанию, из которого следует, что Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США. "Свободу Джулиану Ассанжу!... Они должны знать, что им это не сойдет с рук… Джулиану нужна свобода, а нам всем нужна правда", - заявила Стелла на акции в поддержку Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
https://ria.ru/20240220/assanzh-1928406911.html
https://ria.ru/20240216/assanzh-1927886776.html
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в мире, лондон, сша, джулиан ассанж, wikileaks, европейский суд
В мире, Лондон, США, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Европейский суд
Жена Ассанжа призвала освободить его из тюрьмы

Жена Ассанжа Стелла призвала освободить его и пригрозила преследователям

© AP Photo / Alberto PezzaliЖена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла на акции в поддержку ее мужа у здания Королевского суда в Лондоне. 20 февраля 2024
Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла на акции в поддержку ее мужа у здания Королевского суда в Лондоне. 20 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла на акции в поддержку ее мужа у здания Королевского суда в Лондоне. 20 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Жена основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла на акции в поддержку ее мужа призвала освободить его и пригрозила его преследователям ответственностью.
Ранее на сайте британского правительства был опубликован список дел к слушанию, из которого следует, что Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США.
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"Свободу Джулиану Ассанжу!... Они должны знать, что им это не сойдет с рук… Джулиану нужна свобода, а нам всем нужна правда", - заявила Стелла на акции в поддержку Ассанжа перед зданием Высокого суда в Лондоне.
Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека.
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
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Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
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