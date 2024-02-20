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СМИ: Ассанжа не будет на суде по экстрадиции из-за плохого самочувствия - РИА Новости, 20.02.2024
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13:36 20.02.2024 (обновлено: 13:50 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/assanzh-1928450059.html
СМИ: Ассанжа не будет на суде по экстрадиции из-за плохого самочувствия
СМИ: Ассанжа не будет на суде по экстрадиции из-за плохого самочувствия - РИА Новости, 20.02.2024
СМИ: Ассанжа не будет на суде по экстрадиции из-за плохого самочувствия
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж плохо себя чувствует и не будет присутствовать на своем суде в Британии по экстрадиции в США, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T13:36
2024-02-20T13:50
джулиан ассанж
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
в мире
wikileaks
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сша
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж плохо себя чувствует и не будет присутствовать на своем суде в Британии по экстрадиции в США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на адвоката.Ранее на сайте британского правительства был опубликован список дел к слушанию, из него следует, что Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США."Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж плохо себя чувствует и по этой причине не будет присутствовать на слушании в британском суде по экстрадиции", - сообщает агентство.Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека.Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
https://ria.ru/20240214/arest-1927457125.html
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джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире, wikileaks, великобритания, сша
Джулиан Ассанж, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, В мире, WikiLeaks, Великобритания, США
СМИ: Ассанжа не будет на суде по экстрадиции из-за плохого самочувствия

Reuters: Ассанжа не будет на суде по экстрадиции из-за плохого самочувствия

© AP Photo / Matt DunhamОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж плохо себя чувствует и не будет присутствовать на своем суде в Британии по экстрадиции в США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на адвоката.
Ранее на сайте британского правительства был опубликован список дел к слушанию, из него следует, что Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США.
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"Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж плохо себя чувствует и по этой причине не будет присутствовать на слушании в британском суде по экстрадиции", - сообщает агентство.
Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека.
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
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Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
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Джулиан АссанжДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ миреWikiLeaksВеликобританияСША
 
 
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