https://ria.ru/20240220/assanzh-1928450059.html

СМИ: Ассанжа не будет на суде по экстрадиции из-за плохого самочувствия

СМИ: Ассанжа не будет на суде по экстрадиции из-за плохого самочувствия - РИА Новости, 20.02.2024

СМИ: Ассанжа не будет на суде по экстрадиции из-за плохого самочувствия

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж плохо себя чувствует и не будет присутствовать на своем суде в Британии по экстрадиции в США, сообщает агентство Рейтер со... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T13:36

2024-02-20T13:36

2024-02-20T13:50

джулиан ассанж

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

в мире

wikileaks

великобритания

сша

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж плохо себя чувствует и не будет присутствовать на своем суде в Британии по экстрадиции в США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на адвоката.Ранее на сайте британского правительства был опубликован список дел к слушанию, из него следует, что Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США."Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж плохо себя чувствует и по этой причине не будет присутствовать на слушании в британском суде по экстрадиции", - сообщает агентство.Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека.Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.

https://ria.ru/20240214/arest-1927457125.html

https://ria.ru/20240214/kartiny-1927211359.html

https://ria.ru/20230611/assanzh-1877462871.html

великобритания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире, wikileaks, великобритания, сша