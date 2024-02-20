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Союзы журналистов по всему миру призвали США снять обвинения с Ассанжа - РИА Новости, 20.02.2024
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11:45 20.02.2024 (обновлено: 13:28 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/assanzh-1928414307.html
Союзы журналистов по всему миру призвали США снять обвинения с Ассанжа
Союзы журналистов по всему миру призвали США снять обвинения с Ассанжа - РИА Новости, 20.02.2024
Союзы журналистов по всему миру призвали США снять обвинения с Ассанжа
Союзы журналистов со всего мира призвали США отозвать иск против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщил австралийский профсоюз "Альянс СМИ, развлечений... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:45
2024-02-20T13:28
в мире
лондон
сша
джулиан ассанж
wikileaks
европейский суд
великобритания
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Союзы журналистов со всего мира призвали США отозвать иск против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщил австралийский профсоюз "Альянс СМИ, развлечений и искусства" (MEAA)."Накануне ключевого слушания в Лондоне союзы журналистов по всему миру объединились в призыве к США снять с Джулиана Ассанжа обвинения в шпионаже", — говорится в заявлении на сайте профсоюза.Как пишет MEAA, Ассанжа преследуют за деятельность, входящую в обязанности журналиста — "обработку источников и разоблачение преступной деятельности", а его осуждение поставит под угрозу журналистику по всему миру.Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США.Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека.Дело АссанжаАвстралийский журналист Ассанж приобрел известность после начала работы сайта WikiLeaks.В 2010 году портал опубликовал секретные видеоматериалы американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. В апреле 2019 года его выдворили с территории посольства, задержали по запросу США и поместили в лондонскую тюрьму Белмарш.В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США.В июне 2023 года Ассанж подал последнее прошение в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи, отклонившего апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции по всем пунктам.
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в мире, лондон, сша, джулиан ассанж, wikileaks, европейский суд, великобритания
В мире, Лондон, США, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Европейский суд, Великобритания
Союзы журналистов по всему миру призвали США снять обвинения с Ассанжа

Союзы журналистов по всему миру призвали США снять обвинения с Ассанжа

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкПлакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Союзы журналистов со всего мира призвали США отозвать иск против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщил австралийский профсоюз "Альянс СМИ, развлечений и искусства" (MEAA).
"Накануне ключевого слушания в Лондоне союзы журналистов по всему миру объединились в призыве к США снять с Джулиана Ассанжа обвинения в шпионаже", — говорится в заявлении на сайте профсоюза.
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Как пишет MEAA, Ассанжа преследуют за деятельность, входящую в обязанности журналиста — "обработку источников и разоблачение преступной деятельности", а его осуждение поставит под угрозу журналистику по всему миру.
Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США.
Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека.
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Дело Ассанжа

Австралийский журналист Ассанж приобрел известность после начала работы сайта WikiLeaks.
В 2010 году портал опубликовал секретные видеоматериалы американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.
В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
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Ассанж с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. В апреле 2019 года его выдворили с территории посольства, задержали по запросу США и поместили в лондонскую тюрьму Белмарш.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США.
В июне 2023 года Ассанж подал последнее прошение в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи, отклонившего апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции по всем пунктам.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Симоньян предложила обменять Уилана, Кара-Мурзу* и Гершковича на Ассанжа
18 апреля 2023, 11:34
 
В миреЛондонСШАДжулиан АссанжWikiLeaksЕвропейский судВеликобритания
 
 
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