https://ria.ru/20240220/arest-1928513186.html

В Екатеринбурге обжаловали арест гражданки России и США за сбор помощи ВСУ

В Екатеринбурге обжаловали арест гражданки России и США за сбор помощи ВСУ - РИА Новости, 20.02.2024

В Екатеринбурге обжаловали арест гражданки России и США за сбор помощи ВСУ

Россиянка с паспортом США Ксения Карелина, задержанная в Екатеринбурге за госизмену, обжаловала свой арест, заседание должно было пройти сегодня, но не... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T16:28

2024-02-20T16:28

2024-02-20T16:42

екатеринбург

вооруженные силы украины

россия

сша

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Россиянка с паспортом США Ксения Карелина, задержанная в Екатеринбурге за госизмену, обжаловала свой арест, заседание должно было пройти сегодня, но не состоялось из-за неявки адвоката и перенесено на 29 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.ФСБ сегодня сообщила, что в Екатеринбурге "пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы города Лос-Анджелес", имеющей двойное гражданство России и США, причастной к оказанию финансовой помощи Украине, ее обвинили в госизмене и арестовали."Ей была избрана мера пресечения Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга 8 февраля по 6 апреля. Сегодня она должна была быть у нас в апелляции, но заседание перенесли на 29 февраля из-за неявки адвоката", – сказала собеседница агентства.Согласно карточке дела, обвиняемая по ст. 275 УК РФ (госизмена) - Ксения Карелина, ее адвокат - Федор Акчермышев.По данным ФСБ, обвиняемая после начала СВО собирала деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов; кроме того, в США она не раз участвовала в публичных акциях в поддержку киевского режима.

https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010796.html

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екатеринбург, вооруженные силы украины, россия, сша, происшествия