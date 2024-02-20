https://ria.ru/20240220/arest-1928407205.html
В Москве экономиста Сонина* заочно арестовали за фейки об армии
В Москве экономиста Сонина* заочно арестовали за фейки об армии - РИА Новости, 20.02.2024
В Москве экономиста Сонина* заочно арестовали за фейки об армии
Гагаринский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал экономиста Константина Сонина* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ,... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:20
2024-02-20T11:20
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал экономиста Константина Сонина* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил избрать заочно в отношении обвиняемого Сонина Константина* Исааковича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации", - огласил решение судья. Против Сонина* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207.3 (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти), по которой грозит до 10 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск. Со слов следователя, экономиста привлекли к уголовной ответственности за публикации в мессенджере Telegram о действиях российских военнослужащих в украинском городе Буча в ходе специальной военной операции. Сонин* свою вину не признал. "Он не считает инкриминируемое деяние доказанным", - сказал адвокат Михаил Бирюков. Сонин* - бывший научный руководитель факультета экономических наук Высшей школы экономики, профессор Чикагского университета.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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москва, россия
В Москве экономиста Сонина* заочно арестовали за фейки об армии
Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Константина Сонина за фейки об армии
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал экономиста Константина Сонина* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил избрать заочно в отношении обвиняемого Сонина Константина* Исааковича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания на территории Российской Федерации", - огласил решение судья.
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Против Сонина* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207.3 (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти), по которой грозит до 10 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.
Со слов следователя, экономиста привлекли к уголовной ответственности за публикации в мессенджере Telegram о действиях российских военнослужащих в украинском городе Буча в ходе специальной военной операции.
Сонин* свою вину не признал. "Он не считает инкриминируемое деяние доказанным", - сказал адвокат Михаил Бирюков.
Сонин* - бывший научный руководитель факультета экономических наук Высшей школы экономики, профессор Чикагского университета.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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