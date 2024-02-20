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В Екатеринбурге арестовали гражданку России и США за госизмену - РИА Новости, 20.02.2024
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09:46 20.02.2024 (обновлено: 11:25 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/arest-1928385078.html
В Екатеринбурге арестовали гражданку России и США за госизмену
В Екатеринбурге арестовали гражданку России и США за госизмену - РИА Новости, 20.02.2024
В Екатеринбурге арестовали гражданку России и США за госизмену
В Екатеринбурге суд отправил под стражу гражданку России и США, собиравшую деньги для ВСУ, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T09:46
2024-02-20T11:25
екатеринбург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
лос-анджелес
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Екатеринбурге суд отправил под стражу гражданку России и США, собиравшую деньги для ВСУ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.&quot;ФСБ России в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы города Лос-Анджелес, имеющей двойное гражданство России и Соединенных Штатов Америки, причастной к оказанию финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности нашей страны&quot;, — говорится в релизе.По оперативным данным, с февраля 2022 года, после начала специальной военной операции, женщина собирала деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Кроме того, в США она не раз участвовала в публичных акциях в поддержку киевского режима.Против нее возбудили уголовное дело о государственной измене. Обвиняемая находится в СИЗО. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
екатеринбург
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Арестованная в Екатеринбурге гражданка РФ и США, собиравшая деньги на нужды ВСУ
Арестованная в Екатеринбурге гражданка РФ и США, собиравшая деньги на нужды ВСУ
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екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, лос-анджелес
Екатеринбург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Лос-Анджелес
В Екатеринбурге арестовали гражданку России и США за госизмену

ФСБ задержала в Екатеринбурге гражданку России и США по подозрению в госизмене

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержанная сотрудниками ФСБ России в ходе оперативно-разыскных мероприятий 33-летняя жительница города Лос-Анджелес, имеющая двойное гражданство России и США
Задержанная сотрудниками ФСБ России в ходе оперативно-разыскных мероприятий 33-летняя жительница города Лос-Анджелес, имеющая двойное гражданство России и США - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Задержанная сотрудниками ФСБ России в ходе оперативно-разыскных мероприятий 33-летняя жительница города Лос-Анджелес, имеющая двойное гражданство России и США
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Екатеринбурге суд отправил под стражу гражданку России и США, собиравшую деньги для ВСУ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«

"ФСБ России в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы города Лос-Анджелес, имеющей двойное гражданство России и Соединенных Штатов Америки, причастной к оказанию финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности нашей страны", — говорится в релизе.

По оперативным данным, с февраля 2022 года, после начала специальной военной операции, женщина собирала деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Кроме того, в США она не раз участвовала в публичных акциях в поддержку киевского режима.
Против нее возбудили уголовное дело о государственной измене. Обвиняемая находится в СИЗО. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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ЕкатеринбургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныЛос-Анджелес
 
 
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