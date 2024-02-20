https://ria.ru/20240220/arest-1928385078.html

В Екатеринбурге арестовали гражданку России и США за госизмену

В Екатеринбурге арестовали гражданку России и США за госизмену - РИА Новости, 20.02.2024

В Екатеринбурге арестовали гражданку России и США за госизмену

В Екатеринбурге суд отправил под стражу гражданку России и США, собиравшую деньги для ВСУ, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T09:46

2024-02-20T09:46

2024-02-20T11:25

екатеринбург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

лос-анджелес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928389881_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f49b62f33dd3a8026d182eb90d7df78c.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Екатеринбурге суд отправил под стражу гражданку России и США, собиравшую деньги для ВСУ, сообщил Центр общественных связей ФСБ."ФСБ России в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы города Лос-Анджелес, имеющей двойное гражданство России и Соединенных Штатов Америки, причастной к оказанию финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности нашей страны", — говорится в релизе.По оперативным данным, с февраля 2022 года, после начала специальной военной операции, женщина собирала деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Кроме того, в США она не раз участвовала в публичных акциях в поддержку киевского режима.Против нее возбудили уголовное дело о государственной измене. Обвиняемая находится в СИЗО. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

екатеринбург

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Арестованная в Екатеринбурге гражданка РФ и США, собиравшая деньги на нужды ВСУ Арестованная в Екатеринбурге гражданка РФ и США, собиравшая деньги на нужды ВСУ 2024-02-20T09:46 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, лос-анджелес