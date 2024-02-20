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Парк альпак на горном курорте в Сочи стал самым крупным в России
Парк альпак на горном курорте в Сочи стал самым крупным в России - РИА Новости, 20.02.2024
Парк альпак на горном курорте в Сочи стал самым крупным в России
Шесть десятков альпак пополнили парк "Пача Мама" на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи — теперь он самый крупный в России, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T15:13
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СОЧИ, 20 фев — РИА Новости. Шесть десятков альпак пополнили парк "Пача Мама" на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи — теперь он самый крупный в России, сообщила пресс-служба компании. "На курорт прибыли еще 60 альпак <...> В итоге с вновь прибывшими число обитателей "Пача Мама" превзошло 80, он стал самой большой фермой альпак в России", — говорится в релизе. Новых обитателей парка ждет обязательное медицинское обследование и 30-дневный карантин. Все это время они будут находиться в отдельном вольере, под круглосуточным наблюдением опытных ветеринаров. По словам операционного директора "Пача Мама" Ирины Чайкиной, альпаки прибыли в парк из питомников европейских стран. Это 16 самцов и 44 самки. Перевозка заняла четыре дня, для чего организовали специальный автопоезд. "Не обошлось в дороге и без приятных сюрпризов. У одной из альпак в пути родился малыш, их называют криа. Это говорит о том, что путешествие в Сочи было очень комфортным", — сказала Чайкина.Парк "Пача Мама" открылся в горах Сочи, в августе 2023 года. Он расположен на высоте более тысячи метров над уровнем моря. Первоначально в парке поселилась 21 альпака, а в конце января там родился первый детеныш.
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Хорошие новости, Россия, Сочи, Общество
Парк альпак на горном курорте в Сочи стал самым крупным в России
Парк альпак с 80 животными на горном курорте в Сочи стал самым крупным в России
СОЧИ, 20 фев — РИА Новости.
Шесть десятков альпак пополнили парк "Пача Мама" на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи — теперь он самый крупный в России, сообщила пресс-служба
компании.
"На курорт прибыли еще 60 альпак <...> В итоге с вновь прибывшими число обитателей "Пача Мама" превзошло 80, он стал самой большой фермой альпак в России", — говорится в релизе.
Новых обитателей парка ждет обязательное медицинское обследование и 30-дневный карантин. Все это время они будут находиться в отдельном вольере, под круглосуточным наблюдением опытных ветеринаров.
По словам операционного директора "Пача Мама" Ирины Чайкиной, альпаки прибыли в парк из питомников европейских стран. Это 16 самцов и 44 самки. Перевозка заняла четыре дня, для чего организовали специальный автопоезд.
"Не обошлось в дороге и без приятных сюрпризов. У одной из альпак в пути родился малыш, их называют криа. Это говорит о том, что путешествие в Сочи было очень комфортным", — сказала Чайкина.
Парк "Пача Мама" открылся в горах Сочи, в августе 2023 года. Он расположен на высоте более тысячи метров над уровнем моря. Первоначально в парке поселилась 21 альпака, а в конце января там родился первый детеныш.
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