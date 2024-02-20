https://ria.ru/20240220/aktsiya-1928428123.html

В Лондоне проходит акция в поддержку Ассанжа

В Лондоне проходит акция в поддержку Ассанжа - РИА Новости, 20.02.2024

В Лондоне проходит акция в поддержку Ассанжа

Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа проходит перед зданием Высокого суда в Лондоне. РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:41

2024-02-20T12:41

2024-02-20T12:58

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великобритания

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа проходит перед зданием Высокого суда в Лондоне. Ранее на сайте британского правительства был опубликован список дел к слушанию, из него следует, что Высокий суд Лондона начнет во вторник двухдневные слушания, в рамках которых определит, будет ли у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность продолжать оспаривать в британских судах решение о его экстрадиции в США. "Это самое значимое связанное со свободой прессы дело 21 века, и мы хотим, чтобы суд понял, что большинство людей в этой стране считают, что журналист не должен сидеть в тюрьме за то, что говорит правду" - заявил ведущий, перед тем как представить выступающих. В акции участвуют бывший глава "Национального союза журналистов" Великобритании Тим Доусон, а также бывший лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.

https://ria.ru/20240220/assanzh-1928406911.html

https://ria.ru/20240214/arest-1927457125.html

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в мире, лондон, великобритания, джулиан ассанж