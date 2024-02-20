https://ria.ru/20240220/afganistan-1928404754.html

СССР не проиграл в Афганистане, заявил Нарышкин

СССР не проиграл в Афганистане, заявил Нарышкин - РИА Новости, 20.02.2024

СССР не проиграл в Афганистане, заявил Нарышкин

Советский Союз не проиграл войну в Афганистане, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T11:11

2024-02-20T11:11

2024-02-20T11:56

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афганистан

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сергей нарышкин

российское историческое общество

борис громов

афганская война (1979—1989)

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Советский Союз не проиграл войну в Афганистане, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном 35-летию вывода ограниченного контингента советских войск. "Никак не приходится говорить о том, что наша страна потерпела в Афганистане поражение", — сказал он.Председатель РИО подчеркнул, что решение о выводе войск было в первую очередь политическим и принималось в логике так называемых односторонних уступок. Но на Западе их восприняли не как приглашение к диалогу, а как слабость тогдашнего руководства СССР.В качестве контрпримера глава спецслужбы привел бегство американцев из Афганистана в августе 2021 года. Нарышкин назвал его позорным и отметил, что США бросили там большое количество вооружений и военной техники, а кроме того, оставили несколько тысяч доверившихся им афганцев на произвол судьбы.Советская армия вела боевые действия в Афганистане с 1979 по 1989 год. Вывод войск из страны завершился 15 февраля 1989 года. Последним переступившим границу по мосту Дружбы стал командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов.

https://ria.ru/20240215/afganistan-1927629543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, афганистан, ссср, россия, сергей нарышкин, российское историческое общество, борис громов, афганская война (1979—1989)