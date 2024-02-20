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СССР не проиграл в Афганистане, заявил Нарышкин - РИА Новости, 20.02.2024
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11:11 20.02.2024 (обновлено: 11:56 20.02.2024)
https://ria.ru/20240220/afganistan-1928404754.html
СССР не проиграл в Афганистане, заявил Нарышкин
СССР не проиграл в Афганистане, заявил Нарышкин - РИА Новости, 20.02.2024
СССР не проиграл в Афганистане, заявил Нарышкин
Советский Союз не проиграл войну в Афганистане, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T11:11
2024-02-20T11:56
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россия
сергей нарышкин
российское историческое общество
борис громов
афганская война (1979—1989)
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Советский Союз не проиграл войну в Афганистане, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном 35-летию вывода ограниченного контингента советских войск. &quot;Никак не приходится говорить о том, что наша страна потерпела в Афганистане поражение&quot;, — сказал он.Председатель РИО подчеркнул, что решение о выводе войск было в первую очередь политическим и принималось в логике так называемых односторонних уступок. Но на Западе их восприняли не как приглашение к диалогу, а как слабость тогдашнего руководства СССР.В качестве контрпримера глава спецслужбы привел бегство американцев из Афганистана в августе 2021 года. Нарышкин назвал его позорным и отметил, что США бросили там большое количество вооружений и военной техники, а кроме того, оставили несколько тысяч доверившихся им афганцев на произвол судьбы.Советская армия вела боевые действия в Афганистане с 1979 по 1989 год. Вывод войск из страны завершился 15 февраля 1989 года. Последним переступившим границу по мосту Дружбы стал командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов.
https://ria.ru/20240215/afganistan-1927629543.html
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в мире, афганистан, ссср, россия, сергей нарышкин, российское историческое общество, борис громов, афганская война (1979—1989)
В мире, Афганистан, СССР, Россия, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, Борис Громов, Афганская война (1979—1989)
СССР не проиграл в Афганистане, заявил Нарышкин

Нарышкин: СССР не проиграл в Афганистане, войска вывели ради уступок Западу

© РИА Новости / Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкВывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Мирные жители провожают домой советских воинов-интернационалистов
Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Мирные жители провожают домой советских воинов-интернационалистов - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости / Андрей Соломонов
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Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Мирные жители провожают домой советских воинов-интернационалистов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Советский Союз не проиграл войну в Афганистане, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном 35-летию вывода ограниченного контингента советских войск.
«

"Никак не приходится говорить о том, что наша страна потерпела в Афганистане поражение", — сказал он.

Вывод ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан. 1989 год - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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Председатель РИО подчеркнул, что решение о выводе войск было в первую очередь политическим и принималось в логике так называемых односторонних уступок. Но на Западе их восприняли не как приглашение к диалогу, а как слабость тогдашнего руководства СССР.
В качестве контрпримера глава спецслужбы привел бегство американцев из Афганистана в августе 2021 года. Нарышкин назвал его позорным и отметил, что США бросили там большое количество вооружений и военной техники, а кроме того, оставили несколько тысяч доверившихся им афганцев на произвол судьбы.
Советская армия вела боевые действия в Афганистане с 1979 по 1989 год. Вывод войск из страны завершился 15 февраля 1989 года. Последним переступившим границу по мосту Дружбы стал командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов.
Поэтапный вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Перевал Саланг - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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В миреАфганистанСССРРоссияСергей НарышкинРоссийское историческое обществоБорис ГромовАфганская война (1979—1989)
 
 
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