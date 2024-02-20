СССР не проиграл в Афганистане, заявил Нарышкин
Нарышкин: СССР не проиграл в Афганистане, войска вывели ради уступок Западу
© РИА Новости / Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкВывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Мирные жители провожают домой советских воинов-интернационалистов
Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Мирные жители провожают домой советских воинов-интернационалистов. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Советский Союз не проиграл войну в Афганистане, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на круглом столе, посвященном 35-летию вывода ограниченного контингента советских войск.
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"Никак не приходится говорить о том, что наша страна потерпела в Афганистане поражение", — сказал он.
Председатель РИО подчеркнул, что решение о выводе войск было в первую очередь политическим и принималось в логике так называемых односторонних уступок. Но на Западе их восприняли не как приглашение к диалогу, а как слабость тогдашнего руководства СССР.
В качестве контрпримера глава спецслужбы привел бегство американцев из Афганистана в августе 2021 года. Нарышкин назвал его позорным и отметил, что США бросили там большое количество вооружений и военной техники, а кроме того, оставили несколько тысяч доверившихся им афганцев на произвол судьбы.
Советская армия вела боевые действия в Афганистане с 1979 по 1989 год. Вывод войск из страны завершился 15 февраля 1989 года. Последним переступившим границу по мосту Дружбы стал командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов.