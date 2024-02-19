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Российские военные уничтожили украинский ЗРК SAMP/T из Франции
Российские военные уничтожили украинский ЗРК SAMP/T из Франции - РИА Новости, 19.02.2024
Российские военные уничтожили украинский ЗРК SAMP/T из Франции
Российские военные уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс SAMP/T из Франции, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:20
2024-02-19T15:20
2024-02-19T15:29
специальная военная операция на украине
безопасность
франция
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс SAMP/T из Франции, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке. "Уничтожен зенитный ракетный комплекс SAMP/T производства Франции, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, франция, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Франция, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили украинский ЗРК SAMP/T из Франции
МО: ВС РФ уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс SAMP/T из Франции