https://ria.ru/20240219/zrk-1928260339.html

Российские военные уничтожили украинский ЗРК SAMP/T из Франции

Российские военные уничтожили украинский ЗРК SAMP/T из Франции - РИА Новости, 19.02.2024

Российские военные уничтожили украинский ЗРК SAMP/T из Франции

Российские военные уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс SAMP/T из Франции, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:20

2024-02-19T15:20

2024-02-19T15:29

специальная военная операция на украине

безопасность

франция

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс SAMP/T из Франции, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке. "Уничтожен зенитный ракетный комплекс SAMP/T производства Франции, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, франция, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф