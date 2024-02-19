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Российские военные уничтожили украинский ЗРК SAMP/T из Франции - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 19.02.2024 (обновлено: 15:29 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/zrk-1928260339.html
Российские военные уничтожили украинский ЗРК SAMP/T из Франции
Российские военные уничтожили украинский ЗРК SAMP/T из Франции - РИА Новости, 19.02.2024
Российские военные уничтожили украинский ЗРК SAMP/T из Франции
Российские военные уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс SAMP/T из Франции, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:20
2024-02-19T15:29
специальная военная операция на украине
безопасность
франция
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс SAMP/T из Франции, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке. "Уничтожен зенитный ракетный комплекс SAMP/T производства Франции, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, франция, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Франция, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили украинский ЗРК SAMP/T из Франции

МО: ВС РФ уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс SAMP/T из Франции

© AFP 2024 / THOMAS SAMSONФрнацузская система ПВО SAMP-T
Фрнацузская система ПВО SAMP-T - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AFP 2024 / THOMAS SAMSON
Фрнацузская система ПВО SAMP-T. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс SAMP/T из Франции, сообщило в понедельник министерство обороны РФ в сводке.
"Уничтожен зенитный ракетный комплекс SAMP/T производства Франции, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьФранцияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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